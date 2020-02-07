***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.02.2020 14:18
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara yapılan Tahvil ihracı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TRSAKFH22212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 07.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.05.2020 07.05.2020 08.05.2020 3,2411 13 13,65
2 07.08.2020 06.08.2020 07.08.2020
3 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020
4 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021
5 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021
6 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021
7 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021
8 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
12.07.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamızda Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu 600.000.000.- TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.07.2019 tarih ve 40/905 sayılı kararı ile onaylanmış olduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimiz, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, 07.02.2020 vade başlangıç tarihli 150.000.000.- TL nominal değerli tahvil ihracını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817590
BIST