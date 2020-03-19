***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.03.2020 11:55
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSAKFH32013 ISIN Kodlu Tahvilin 12. Kupon ve Anapara Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2016
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 19.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TRSAKFH32013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.03.2017
Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.360.000
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.06.2017 21.06.2017 22.06.2017 3,879 15,5587 16,4911 5.832.464,37 Evet
2 21.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 3,7594 15,079 15,9541 5.652.633,79 Evet
3 21.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 3,8936 15,617 16,5565 5.854.416,9 Evet
4 22.03.2018 21.03.2018 22.03.2018 4,3026 17,2579 18,4084 6.469.389,3 Evet
5 21.06.2018 20.06.2018 21.06.2018 4,4091 17,6847 18,8936 6.629.522,7 Evet
6 20.09.2018 19.09.2018 20.09.2018 5,6203 22,5429 24,5232 8.450.683,04 Evet
7 20.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 6,8918 27,6431 30,646 10.362.510,43 Evet
8 21.03.2019 20.03.2019 21.03.2019 6,0261 24,1705 26,4532 9.060.843,9 Evet
9 20.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 5,4467 21,8466 23,7044 8.189.658,06 Evet
10 19.09.2019 18.09.2019 19.09.2019 6,2182 24,9413 27,3751 5.721.522,7 Evet
11 19.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 4,7316 18,9782 20,3735 4.353.664,6 Evet
12 19.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 3,9616 15,8898 16,8629 3.645.168,07 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 92.012.524 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 150.360.000,00-TL tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.645.168,07 TL faiz ödemesi ve 92.012.524,00-TL anapara ödemesi 19.03.2020 itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830658
BIST