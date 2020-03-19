***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSAKFH32013 ISIN Kodlu Tahvilin 12. Kupon ve Anapara ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2016İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 19.03.2020Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRSAKFH32013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.03.2017Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.360.000Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.06.2017 21.06.2017 22.06.2017 3,879 15,5587 16,4911 5.832.464,37 Evet2 21.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 3,7594 15,079 15,9541 5.652.633,79 Evet3 21.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 3,8936 15,617 16,5565 5.854.416,9 Evet4 22.03.2018 21.03.2018 22.03.2018 4,3026 17,2579 18,4084 6.469.389,3 Evet5 21.06.2018 20.06.2018 21.06.2018 4,4091 17,6847 18,8936 6.629.522,7 Evet6 20.09.2018 19.09.2018 20.09.2018 5,6203 22,5429 24,5232 8.450.683,04 Evet7 20.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 6,8918 27,6431 30,646 10.362.510,43 Evet8 21.03.2019 20.03.2019 21.03.2019 6,0261 24,1705 26,4532 9.060.843,9 Evet9 20.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 5,4467 21,8466 23,7044 8.189.658,06 Evet10 19.09.2019 18.09.2019 19.09.2019 6,2182 24,9413 27,3751 5.721.522,7 Evet11 19.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 4,7316 18,9782 20,3735 4.353.664,6 Evet12 19.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 3,9616 15,8898 16,8629 3.645.168,07 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 92.012.524 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 150.360.000,00-TL tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.645.168,07 TL faiz ödemesi ve 92.012.524,00-TL anapara ödemesi 19.03.2020 itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830658BIST