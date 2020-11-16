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***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.11.2020 13:59
GÜNCEL HABERLER



***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSAKFHK2111 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Ödemesi Dönemine İlişkin Faiz Oranı Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TRSAKFHK2111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 3,9834 15,98 16,96 7.966.799,96 Evet
2 20.05.2020 18.05.2020 20.05.2020 3,2248 12,93 13,58 6.449.599,98 Evet
3 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 2,7175 10,9 11,35 5.434.999,93 Evet
4 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 3,4141 13,69 14,41
5 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 4,6798 18,77 20,14
6 18.05.2021 17.05.2021 18.05.2021
7 17.08.2021 16.08.2021 17.08.2021
8 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 200.000.000,00-TL tahvilin 17.02.2021 tarihinde yapılacak olan 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,6798 olarak kesinleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888641


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DAGI 8,80 109.351.621 % 10,00  
KARTN 2.359,50 36.653.899 % 10,00  
CASA 49,50 1.025.492 % 10,00  
DOAS 31,92 231.662.949 % 9,99  
KLMSN 15,85 16.947.105 % 9,99  
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Altın Ons 1.890 1.891 2,36  
Altın Gr. 470 470 3,98  
Cumhuriyet 3.125 3.172 8,00  
Tam 3.106 3.186 11,33  
Yarım 1.501 1.541 5,49  
Çeyrek 753 771 2,74  
Gümüş.Ons 24,78 24,82 0,15  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 0,09  
B. Petrol 43,41 43,41 0,63  
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