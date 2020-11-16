***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSAKFHK2111 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Ödemesi Dönemine İlişkin Faiz Oranı AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 17.11.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRSAKFHK2111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 3,9834 15,98 16,96 7.966.799,96 Evet2 20.05.2020 18.05.2020 20.05.2020 3,2248 12,93 13,58 6.449.599,98 Evet3 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 2,7175 10,9 11,35 5.434.999,93 Evet4 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 3,4141 13,69 14,415 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 4,6798 18,77 20,146 18.05.2021 17.05.2021 18.05.20217 17.08.2021 16.08.2021 17.08.20218 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 200.000.000,00-TL tahvilin 17.02.2021 tarihinde yapılacak olan 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,6798 olarak kesinleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888641BIST