***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSAKFH22212 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödemesi faiz oranı açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 04.02.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRSAKFH22212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 07.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.05.2020 07.05.2020 08.05.2020 3,2411 13 13,65 4.861.649,99 Evet2 07.08.2020 06.08.2020 07.08.2020 3,0073 12,06 12,62 4.510.949,99 Evet3 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 2,5865 10,37 10,79 3.879.749,99 Evet4 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 3,3873 13,59 14,29 5.080.949,99 Evet5 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 4,5926 18,42 19,73 6.888.899,99 Evet6 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 5,1321 20,58 22,237 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 5,3384 21,41 23,28 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 150.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 05.11.2021 tarihinde yapılacak olan 7. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,3384 olarak kesinleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954999BIST