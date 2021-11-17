***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.11.2021 11:28
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSAKFHK2111 ISIN Kodlu Tahvilin 8. Kupon ve Anapara Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TRSAKFHK2111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 3,9834 15,98 16,96 7.966.799,96 Evet
2 20.05.2020 18.05.2020 20.05.2020 3,2248 12,93 13,58 6.449.599,98 Evet
3 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 2,7175 10,9 11,35 5.434.999,93 Evet
4 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 3,4141 13,69 14,41 6.828.199,9 Evet
5 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 4,6798 18,77 20,14 9.359.599,92 Evet
6 18.05.2021 17.05.2021 18.05.2021 5,0433 20,45 22,08 10.086.599,92 Evet
7 17.08.2021 16.08.2021 17.08.2021 5,5971 22,45 24,41 11.194.199,92 Evet
8 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 5,6586 22,45 24,41 11.317.199,92 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 200.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 200.000.000,00-TL tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 11.317.199,92 TL faiz ödemesi ve 200.000.000 TL ana para ödemesi 17.11.2021 itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978267
BIST