***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.02.2022 13:54
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSAKFH22212 ISIN kodlu tahvilin 8. Kupon ve Anapara ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TRSAKFH22212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 07.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.05.2020 07.05.2020 08.05.2020 3,2411 13 13,65 4.861.649,99 Evet
2 07.08.2020 06.08.2020 07.08.2020 3,0073 12,06 12,62 4.510.949,99 Evet
3 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 2,5865 10,37 10,79 3.879.749,99 Evet
4 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 3,3873 13,59 14,29 5.080.949,99 Evet
5 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 4,5926 18,42 19,73 6.888.899,99 Evet
6 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 5,1321 20,58 22,23 7.698.149,98 Evet
7 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 5,3384 21,41 23,2 8.007.599,99 Evet
8 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 5,163 20,71 22,37 7.744.499,99 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 150.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 150.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 7.744.499,99 TL faiz ödemesi ve 150.000.000.- TL anapara ödemesi 04.02.2022 itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999479
BIST