***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara yapılan Finansman Bonosu ihracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 18.11.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.04.2023Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 13,73Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFH42316Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 14.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 17.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000İhraç Fiyatı 0,87926Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.04.2023Kayıt Tarihi 13.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 300.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) TR AAA Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu 14.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar22.11.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu 1.000.000.000.- TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1693 sayılı kararı ile onaylanmış olduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimiz, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, 179 gün vadeli, 17.10.2022 vade başlangıç tarihli ve 14.04.2023 itfa tarihli, iskontolu faizli, 300.000.000.- TL nominal değerli, ISIN kodu TRFAKFH42316 olan finansman bonosu ihracını tamamlamıştır. İşlemin takası 17.10.2022 tarihinde gerçekleşecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072557BIST