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***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.10.2022 18:20
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara yapılan Finansman Bonosu ihracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.11.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 13,73
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFH42316
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 17.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 0,87926
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.04.2023
Kayıt Tarihi 13.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 300.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) TR AAA Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu 14.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
22.11.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu 1.000.000.000.- TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1693 sayılı kararı ile onaylanmış olduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimiz, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, 179 gün vadeli, 17.10.2022 vade başlangıç tarihli ve 14.04.2023 itfa tarihli, iskontolu faizli, 300.000.000.- TL nominal değerli, ISIN kodu TRFAKFH42316 olan finansman bonosu ihracını tamamlamıştır. İşlemin takası 17.10.2022 tarihinde gerçekleşecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072557


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Yarım 3.249 3.304 15,00  
Çeyrek 1.628 1.653 8,00  
Gümüş.Ons 18,64 18,67 0,00  
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