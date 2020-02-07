***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıTahvil 27.03.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil 22.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil 11.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817621BIST