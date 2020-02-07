***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.02.2020 16:05
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Tahvil 27.03.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 22.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 11.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817621
BIST
16:31121.790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -493,86
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
16:315,9942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0064
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9942
En Düşük
5,9771
16:316,5711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0075
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
16:31300,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,64
|Açılış
|: 300,96
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.474.299
|% 19,97
|
|ARENA
|13,07
|41.455.417
|% 18,71
|
|LINK
|34,64
|30.857.380
|% 17,34
|
|BUCIM
|7,74
|41.966.936
|% 15,01
|
|AYCES
|11,59
|6.017.434
|% 14,98
|
|DOKTA
|54,45
|72.864.719
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,61
|780.897.006
|% -0,88
|
|GUSGR
|2,82
|508.850.191
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,96
|394.317.349
|% 0,68
|
|SODA
|6,61
|323.569.281
|% 3,61
|
|YKBNK
|3,15
|293.032.133
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,24
|278.871.833
|% 5,08
|
|GUSGR
|2,82
|508.850.191
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,96
|394.317.349
|% 0,68
|
|ODAS
|2,24
|250.531.580
|% -0,44
|
|YKBNK
|3,15
|293.032.133
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7245
|7,7633
|% 0,10
|
|Frank
|6,1064
|6,1432
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5920
|1,6000
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|-0,86
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|1,62
|
|Yarım
|960
|985
|0,79
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,39
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,45
|54,45
|-0,48
|