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***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.10.2021 17:55



***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AKFEN ALTYAPI HOLDİNG A.Ş. 597056583 TRY 89,49
HAMDİ AKIN 38362890 TRY 5,75
AKFEN HOLDİNG A.Ş. 27475911 TRY 4,12
DİĞER 4285302 TRY 0,64
TOPLAM 667180686 TRY 100,00

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Enerji Yatırımları 1016031947 679797229 TRY 66,91 Müşterek Yönetim-İştirak
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Mersin Limanının İşletimi 133230000 13323000 TRY 10,00 Finansal Yatırım
Akfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul yatırımları 900000000 215.465.949,88 TRY 23,94 Müşterek Yönetim-İştirak (Hamdi Akın ile müşterek yönetim)
TAV Yatırım Holding A.Ş. Havacılık alanında yatırım yapım ve işletmecilik faaliyetlerinde bulunmak 100500000 21783500 TRY 21,68 Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlık
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. Madencilik 390000000 117000000 TRY 30,00 Müşterek Yönetim-İştirak
Akfen Çevre ve Su Yatırım, Yapım İşletme A.Ş. Altyapı yatırımları ve su imtiyazı 11750000 5875000 TRY 50,00 Müşterek Yönetim-İştirak
Adana İpekyolu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Yatırımları 50625000 50602500 TRY 90,00 Bağlı Ortaklık (Pay ve Hak Oranına Göre Düzenlenmiştir)
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. İnşaat 569742750 278095200 TRY 48,81 Müşterek Yönetim-İştirak
Marmara Deniz Otobüsleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Deniz taşımacılığı 143430000 71715000 TRY 50 Müşterek Yönetim-İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969988


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Cumhuriyet 3.396 3.447 45,00  
Tam 3.379 3.464 43,91  
Yarım 1.633 1.675 21,24  
Çeyrek 819 838 10,62  
Gümüş.Ons 22,59 22,62 0,02  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 0,04  
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