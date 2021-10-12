***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AKFEN ALTYAPI HOLDİNG A.Ş. 597056583 TRY 89,49HAMDİ AKIN 38362890 TRY 5,75AKFEN HOLDİNG A.Ş. 27475911 TRY 4,12DİĞER 4285302 TRY 0,64TOPLAM 667180686 TRY 100,00Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAkfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Enerji Yatırımları 1016031947 679797229 TRY 66,91 Müşterek Yönetim-İştirakMersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Mersin Limanının İşletimi 133230000 13323000 TRY 10,00 Finansal YatırımAkfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul yatırımları 900000000 215.465.949,88 TRY 23,94 Müşterek Yönetim-İştirak (Hamdi Akın ile müşterek yönetim)TAV Yatırım Holding A.Ş. Havacılık alanında yatırım yapım ve işletmecilik faaliyetlerinde bulunmak 100500000 21783500 TRY 21,68 Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıkAcacia Maden İşletmeleri A.Ş. Madencilik 390000000 117000000 TRY 30,00 Müşterek Yönetim-İştirakAkfen Çevre ve Su Yatırım, Yapım İşletme A.Ş. Altyapı yatırımları ve su imtiyazı 11750000 5875000 TRY 50,00 Müşterek Yönetim-İştirakAdana İpekyolu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Yatırımları 50625000 50602500 TRY 90,00 Bağlı Ortaklık (Pay ve Hak Oranına Göre Düzenlenmiştir)Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. İnşaat 569742750 278095200 TRY 48,81 Müşterek Yönetim-İştirakMarmara Deniz Otobüsleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Deniz taşımacılığı 143430000 71715000 TRY 50 Müşterek Yönetim-İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969988BIST