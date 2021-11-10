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***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.11.2021 18:11
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 700.000.000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Selim Akın 8.881.065,6 TRY 1,27
Pelin Akın Özalp 8.881.065,6 TRY 1,27
Hamdi Akın 597.727,8 TRY 0,09

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1,00 TRY 700000000 TRY 100 İmtiyaz mevcut değildir İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
PELİN AKIN ÖZALP 329732061 TRY 47,1
SELİM AKIN 329732061 TRY 47,1
HAMDİ AKIN 22176019 TRY 3,17
AKFEN HOLDİNG A.Ş. 15882701 TRY 2,27
DİĞER 2477158 TRY 0,36
TOPLAM 700000000 TRY 100,00

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Enerji Yatırımları 1016031947 679797229 TRY 66,91 Müşterek Yönetim-İştirak
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Mersin Limanının İşletimi 133230000 13323000 TRY 10,00 Finansal Yatırım
Akfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul yatırımları 900000000 215.465.949,88 TRY 23,94 Müşterek Yönetim-İştirak (Hamdi Akın ile müşterek yönetim)
TAV Yatırım Holding A.Ş. Havacılık alanında yatırım yapım ve işletmecilik faaliyetlerinde bulunmak 100500000 21783500 TRY 21,68 Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlık
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. Madencilik 390000000 117000000 TRY 30,00 Müşterek Yönetim-İştirak
Akfen Çevre ve Su Yatırım, Yapım İşletme A.Ş. Altyapı yatırımları ve su imtiyazı 11750000 5875000 TRY 50,00 Müşterek Yönetim-İştirak
Adana İpekyolu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Yatırımları 50625000 50602500 TRY 90,00 Bağlı Ortaklık (Pay ve Hak Oranına Göre Düzenlenmiştir)
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. İnşaat 569742750 569742750 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Marmara Deniz Otobüsleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Deniz taşımacılığı 143430000 71715000 TRY 50 Müşterek Yönetim-İştirak
Akınısı Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sanayi (atıl) 3900000 3899996 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Akfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme A.Ş. Gayrımenkul satışı 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akfen Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. Turizm yatırımları koordinasyonu 16550000 16549234 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Akfen Gayrımenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrımenkul yatırım fonu kurmak ve yönetmek 2700000 2700000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akfen Merter Gayrımenkul Turizm ve İnşaat A.Ş. İnşaat 23000000 21.050.330,62 TRY 91,52 Bağlı Ortaklık
BİZ Madencilik A.Ş. Madencilik 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Travelex Döviz Ticaret A.Ş. Döviz ticareti 5500000 550000 TRY 10 Finansal Yatırım
Tepe Akfen Reformer Gayrımenkul geliştirme 15000000 3900000 PLN 26 Finansal Yatırım




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976883


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Tam 3.854 3.952 97,86  
Yarım 1.863 1.912 47,34  
Çeyrek 934 956 23,67  
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Gümüş Gr. 7,89 7,90 0,29  
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