***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 700.000.000Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Selim Akın 8.881.065,6 TRY 1,27Pelin Akın Özalp 8.881.065,6 TRY 1,27Hamdi Akın 597.727,8 TRY 0,09Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1,00 TRY 700000000 TRY 100 İmtiyaz mevcut değildir İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)PELİN AKIN ÖZALP 329732061 TRY 47,1SELİM AKIN 329732061 TRY 47,1HAMDİ AKIN 22176019 TRY 3,17AKFEN HOLDİNG A.Ş. 15882701 TRY 2,27DİĞER 2477158 TRY 0,36TOPLAM 700000000 TRY 100,00Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAkfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Enerji Yatırımları 1016031947 679797229 TRY 66,91 Müşterek Yönetim-İştirakMersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Mersin Limanının İşletimi 133230000 13323000 TRY 10,00 Finansal YatırımAkfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul yatırımları 900000000 215.465.949,88 TRY 23,94 Müşterek Yönetim-İştirak (Hamdi Akın ile müşterek yönetim)TAV Yatırım Holding A.Ş. Havacılık alanında yatırım yapım ve işletmecilik faaliyetlerinde bulunmak 100500000 21783500 TRY 21,68 Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıkAcacia Maden İşletmeleri A.Ş. Madencilik 390000000 117000000 TRY 30,00 Müşterek Yönetim-İştirakAkfen Çevre ve Su Yatırım, Yapım İşletme A.Ş. Altyapı yatırımları ve su imtiyazı 11750000 5875000 TRY 50,00 Müşterek Yönetim-İştirakAdana İpekyolu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Yatırımları 50625000 50602500 TRY 90,00 Bağlı Ortaklık (Pay ve Hak Oranına Göre Düzenlenmiştir)Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. İnşaat 569742750 569742750 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMarmara Deniz Otobüsleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Deniz taşımacılığı 143430000 71715000 TRY 50 Müşterek Yönetim-İştirakAkınısı Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sanayi (atıl) 3900000 3899996 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkAkfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme A.Ş. Gayrımenkul satışı 100000 100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkfen Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. Turizm yatırımları koordinasyonu 16550000 16549234 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkAkfen Gayrımenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrımenkul yatırım fonu kurmak ve yönetmek 2700000 2700000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkfen Merter Gayrımenkul Turizm ve İnşaat A.Ş. İnşaat 23000000 21.050.330,62 TRY 91,52 Bağlı OrtaklıkBİZ Madencilik A.Ş. Madencilik 100000 100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTravelex Döviz Ticaret A.Ş. Döviz ticareti 5500000 550000 TRY 10 Finansal YatırımTepe Akfen Reformer Gayrımenkul geliştirme 15000000 3900000 PLN 26 Finansal Yatırımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976883BIST