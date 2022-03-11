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***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.03.2022 19:15
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 200000000 TRY Yurtiçi 31.12.2013 31.12.2014 Halka Arz -
Tahvil 200000000 TRY Yurtiçi 14.03.2014 14.03.2015 Halka Arz -
Tahvil 600000000 TRY Yurtiçi 29.12.2016 29.12.2017 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Tahvil 600000000 TRY Yurtiçi 11.07.2019 11.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Tahvil 1000000000 TRY Yurtiçi 18.11.2021 18.11.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış -

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Selim Akın 8471207 TRY 1,21
Pelin Akın Özalp 8471207 TRY 1,21
Hamdi Akın 591726 TRY 0,08

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
PELİN AKIN ÖZALP 329732061 TRY 47,1
SELİM AKIN 329732061 TRY 47,1
HAMDİ AKIN 23001738 TRY 3,29
AKFEN HOLDİNG A.Ş. 15882701 TRY 2,27
AKINISI MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. 1651439 TRY 0,24
TOPLAM 700000000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009766


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MEPET 2,31 20.281.852 % 10,00  
GRSEL 10,96 27.276.766 % 9,93  
GZNMI 20,48 1.638.769 % 9,93  
EUYO 3,37 8.901.742 % 8,36  
ALCTL 25,80 54.939.658 % 7,59  
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Frank 15,6860 15,7805 % -1,17  
Riyal 3,9054 3,9250 % -0,90  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.983 1.984 -13,16  
Altın Gr. 937 937 -14,53  
Cumhuriyet 6.190 6.267 -184,00  
Tam 6.171 6.330 -160,58  
Yarım 2.983 3.062 -77,67  
Çeyrek 1.496 1.531 -38,84  
Gümüş.Ons 25,90 25,92 -0,06  
Gümüş Gr. 12,24 12,25 -0,12  
B. Petrol 111 111 2,16  
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