***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil 200000000 TRY Yurtiçi 31.12.2013 31.12.2014 Halka Arz -Tahvil 200000000 TRY Yurtiçi 14.03.2014 14.03.2015 Halka Arz -Tahvil 600000000 TRY Yurtiçi 29.12.2016 29.12.2017 Nitelikli Yatırımcıya Satış -Tahvil 600000000 TRY Yurtiçi 11.07.2019 11.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış -Tahvil 1000000000 TRY Yurtiçi 18.11.2021 18.11.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış -Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Selim Akın 8471207 TRY 1,21Pelin Akın Özalp 8471207 TRY 1,21Hamdi Akın 591726 TRY 0,08Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)PELİN AKIN ÖZALP 329732061 TRY 47,1SELİM AKIN 329732061 TRY 47,1HAMDİ AKIN 23001738 TRY 3,29AKFEN HOLDİNG A.Ş. 15882701 TRY 2,27AKINISI MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. 1651439 TRY 0,24TOPLAM 700000000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009766BIST