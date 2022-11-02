***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2022 18:10
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Aylin Çorman Yatırımcı İlişkileri Direktörü 01.02.2012 0212 319 87 00 acorman@akfen.com.tr SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200882 / 700841
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 19.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
PELİN AKIN ÖZALP 329732061 TRY 47,1
SELİM AKIN 329732061 TRY 47,1
HAMDİ AKIN 23001738 TRY 3,29
AKFEN HOLDİNG A.Ş. 15882701 TRY 2,27
AKFEN TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMECİLİK A.Ş. 1651439 TRY 0,24
TOPLAM 700000000 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAMDİ AKIN Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanlığı Çeşitli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelikleri
SELİM AKIN Yönetim Kurulu Üyesi - Başkan Vekili / Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelikleri
PELİN AKIN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelikleri
İRFAN ERCİYAS Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelikleri
SILA CILIZ İNANÇ Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelikleri
FATMA GÜLBİN UZUNER BEKİT Genel Müdür Yardımcısı (Finans-CFO) Ekonomist Finansman Koordinatörü -
GÜNDOĞAN DURAK Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Muhasebe ve Denetim Uzmanı - -
TUBA ŞAHANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı (İş Geliştirme) Finans Sektörü Profesyoneli İş Geliştirme Koordinatörü -
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Enerji Yatırımları 1016031947 679797229 TRY 13323000 TRY 10,00 Finansal Yatırım
Akfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul yatırımları 900000000 215.465.949,88 TRY 23,94 Müşterek Yönetim-İştirak (Hamdi Akın ile müşterek yönetim)
TAV Yatırım Holding A.Ş. Havacılık alanında yatırım yapım ve işletmecilik faaliyetlerinde bulunmak 100500000 21783500 TRY 21,68 Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlık
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. Madencilik 390000000 99450000 TRY 25,5 Müşterek Yönetim-İştirak
Akfen Çevre ve Su Yatırım, Yapım İşletme A.Ş. Altyapı yatırımları ve su imtiyazı 11750000 5875000 TRY 50,00 Müşterek Yönetim-İştirak
Adana İpekyolu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Yatırımları 50625000 50602500 TRY 90,00 Bağlı Ortaklık (Pay ve Hak Oranına Göre Düzenlenmiştir)
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. İnşaat 569742750 569742750 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Marmara Deniz Otobüsleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Deniz taşımacılığı 143430000 71715000 TRY 50 Müşterek Yönetim-İştirak
Akfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme A.Ş. Gayrımenkul satışı 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş. Turizm yatırımları koordinasyonu 28550000 28550000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akfen Gayrımenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrımenkul yatırım fonu kurmak ve yönetmek 2700000 2700000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akfen Merter Gayrımenkul Turizm ve İnşaat A.Ş. İnşaat 23000000 21.050.330,62 TRY 91,52 Bağlı Ortaklık
BİZ Madencilik A.Ş. Madencilik 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Travelex Döviz Ticaret A.Ş. Döviz ticareti 5500000 550000 TRY 10 Finansal Yatırım
Tepe Akfen Reformer Gayrımenkul geliştirme 15000000 3900000 PLN 26 Finansal Yatırım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076322
BIST