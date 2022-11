***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAylin Çorman Yatırımcı İlişkileri Direktörü 01.02.2012 0212 319 87 00 acorman@akfen.com.tr SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200882 / 700841Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıBono 19.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)PELİN AKIN ÖZALP 329732061 TRY 47,1SELİM AKIN 329732061 TRY 47,1HAMDİ AKIN 23001738 TRY 3,29AKFEN HOLDİNG A.Ş. 15882701 TRY 2,27AKFEN TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMECİLİK A.Ş. 1651439 TRY 0,24TOPLAM 700000000 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAMDİ AKIN Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanlığı Çeşitli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyelikleriSELİM AKIN Yönetim Kurulu Üyesi - Başkan Vekili / Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyelikleriPELİN AKIN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyelikleriİRFAN ERCİYAS Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyelikleriSILA CILIZ İNANÇ Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyelikleriFATMA GÜLBİN UZUNER BEKİT Genel Müdür Yardımcısı (Finans-CFO) Ekonomist Finansman Koordinatörü -GÜNDOĞAN DURAK Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Muhasebe ve Denetim Uzmanı - -TUBA ŞAHANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı (İş Geliştirme) Finans Sektörü Profesyoneli İş Geliştirme Koordinatörü -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAkfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Enerji Yatırımları 1016031947 679797229 TRY 13323000 TRY 10,00 Finansal YatırımAkfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul yatırımları 900000000 215.465.949,88 TRY 23,94 Müşterek Yönetim-İştirak (Hamdi Akın ile müşterek yönetim)TAV Yatırım Holding A.Ş. Havacılık alanında yatırım yapım ve işletmecilik faaliyetlerinde bulunmak 100500000 21783500 TRY 21,68 Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıkAcacia Maden İşletmeleri A.Ş. Madencilik 390000000 99450000 TRY 25,5 Müşterek Yönetim-İştirakAkfen Çevre ve Su Yatırım, Yapım İşletme A.Ş. Altyapı yatırımları ve su imtiyazı 11750000 5875000 TRY 50,00 Müşterek Yönetim-İştirakAdana İpekyolu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Yatırımları 50625000 50602500 TRY 90,00 Bağlı Ortaklık (Pay ve Hak Oranına Göre Düzenlenmiştir)Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. İnşaat 569742750 569742750 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMarmara Deniz Otobüsleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Deniz taşımacılığı 143430000 71715000 TRY 50 Müşterek Yönetim-İştirakAkfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme A.Ş. Gayrımenkul satışı 100000 100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş. Turizm yatırımları koordinasyonu 28550000 28550000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkfen Gayrımenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrımenkul yatırım fonu kurmak ve yönetmek 2700000 2700000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkfen Merter Gayrımenkul Turizm ve İnşaat A.Ş. İnşaat 23000000 21.050.330,62 TRY 91,52 Bağlı OrtaklıkBİZ Madencilik A.Ş. Madencilik 100000 100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTravelex Döviz Ticaret A.Ş. Döviz ticareti 5500000 550000 TRY 10 Finansal YatırımTepe Akfen Reformer Gayrımenkul geliştirme 15000000 3900000 PLN 26 Finansal Yatırım