***AKFEN* *AKFGY*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2020 18:06
***AKFEN******AKFGY*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Akfen Holding A.Ş.'nin sahip olduğu, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ihraç etmiş olduğu 170.000.000 nominal adet paya dönüştürülebilir tahvilin (ISIN Kodu: TRSAKFG12116, itfa tarihi: 15.01.2021) tamamı, 14 Nisan 2020 itibariyle tüm hakları, ana para ve faizi ile birlikte 215.718.356,16 TL karşılığında Akfen GYO A.Ş.'nin kontrol sahibi ortağı Hamdi Akın'a devredilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837886
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0487
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8201
En Düşük
6,7646
18:057,4895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1064
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4895
En Düşük
7,3720
18:05380,81
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 7,81
|Açılış
|: 380,81
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5791
|8,6221
|% 1,67
|
|Frank
|7,0632
|7,1057
|% 1,39
|
|Riyal
|1,8079
|1,8170
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|23,57
|
|Altın Gr.
|381
|381
|7,76
|
|Cumhuriyet
|2.434
|2.495
|50,90
|
|Tam
|2.501
|2.567
|52,50
|
|Yarım
|1.217
|1.249
|25,50
|
|Çeyrek
|610
|625
|12,80
|
|Gümüş.Ons
|15,79
|15,83
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,12
|
|B. Petrol
|29,69
|29,69
|-2,05
|
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