***AKFEN* *AKFGY*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFEN******AKFGY*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AKFGY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Akfen Holding A.Ş.'nin sahip olduğu, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ihraç etmiş olduğu 170.000.000 nominal adet paya dönüştürülebilir tahvilin (ISIN Kodu: TRSAKFG12116, itfa tarihi: 15.01.2021) tamamı, 14 Nisan 2020 itibariyle tüm hakları, ana para ve faizi ile birlikte 215.718.356,16 TL karşılığında Akfen GYO A.Ş.'nin kontrol sahibi ortağı Hamdi Akın'a devredilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837886BIST