***AKFEN* *AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***AKFEN******AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [AKFGY, AKFEN]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıAkfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)259980000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)19,99Satıcının UnvanıAkfen Holding A.Ş./129.990.000 TL, Akfen International Holding B.V./129.990.000 TLAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıEktedir.İşleme Aracılık Edecek KuruluşlarOyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı üye) ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı üyeler)İşlem Fiyatı (TL)3,7Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları3,65 - 5,47 TLİşlem Tarihi14/11/2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPayları Yıldız Pazar'da işlem gören Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Akfen Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 129.990.000 TL ve Akfen International Holding B.V.'nin sahip olduğu 129.990.000 TL olmak üzere Şirket sermayesinin %19,998'ine tekabül eden toplam 259.980.000 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 3,70 TL fiyatla, ekteki listede yer alan 85 yatırımcıya satışı, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı üye) ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 14/11/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079578BIST