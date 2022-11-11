***AKFEN* *AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
11.11.2022 18:10
***AKFEN******AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
İlgili Şirketler [AKFGY, AKFEN]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
259980000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
19,99
Satıcının Unvanı
Akfen Holding A.Ş./129.990.000 TL, Akfen International Holding B.V./129.990.000 TL
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Ektedir.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı üye) ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı üyeler)
İşlem Fiyatı (TL)
3,7
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
3,65 - 5,47 TL
İşlem Tarihi
14/11/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Akfen Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 129.990.000 TL ve Akfen International Holding B.V.'nin sahip olduğu 129.990.000 TL olmak üzere Şirket sermayesinin %19,998'ine tekabül eden toplam 259.980.000 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 3,70 TL fiyatla, ekteki listede yer alan 85 yatırımcıya satışı, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı üye) ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 14/11/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079578
BIST