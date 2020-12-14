***AKFEN* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.12.2020 15:30
***AKFEN******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKFEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AAA, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünümü durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893023
BIST
16:541.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 21,97
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.394
En Düşük
1.378
16:547,8487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
16:549,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0531
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
16:54462,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,13
|Açılış
|: 462,67
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler16:52
|VERTU
|10,67
|28.224.213
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|351.796.079
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|351.796.079
|% 9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BERA
|19,68
|216.913.942
|% -9,89
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,91
|1.998.024.006
|% 2,51
|
|SISE
|7,36
|1.990.514.345
|% 1,80
|
|GARAN
|9,74
|1.840.881.178
|% 2,20
|
|THYAO
|12,64
|1.706.712.053
|% 1,85
|
|KRVGD
|16,12
|1.583.667.036
|% 1,32
|
|PETKM
|4,91
|1.998.024.006
|% 2,51
|
|ODAS
|3,93
|1.266.774.506
|% 7,67
|
|YKBNK
|3,09
|862.112.300
|% 3,00
|
|SISE
|7,36
|1.990.514.345
|% 1,80
|
|IHLAS
|1,39
|337.204.237
|% 7,75
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8436
|7,8521
|% 0,13
|
|Euro
|9,5441
|9,5547
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,5200
|10,5727
|% 1,73
|
|Frank
|8,8462
|8,8995
|% 0,71
|
|Riyal
|2,0917
|2,1022
|% 0,34
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-8,83
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-17,41
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-8,42
|
|Çeyrek
|741
|758
|-4,21
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|50,68
|50,68
|0,70
|