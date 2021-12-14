***AKFEN* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.12.2021 11:39
***AKFEN******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKFEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AAA, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünümü durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983066
BIST
14:442.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 16,28
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
14:4414,6955
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,2992
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7632
En Düşük
14,3636
14:4416,5715
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,3589
|Açılış
|: 16,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6400
En Düşük
16,1749
14:44835,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 16,18
|Açılış
|: 835,80
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
839,43
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler14:44
|TETMT
|275,00
|5.990.927
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|3.681.880
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.282.269
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.263.127
|% 9,99
|
|YGGYO
|22,26
|6.840.262
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|ATLAS
|1,35
|5.044.683
|% -6,90
|
|THYAO
|24,28
|3.532.611.408
|% 7,53
|
|GARAN
|12,18
|2.648.312.073
|% 0,16
|
|KRDMD
|11,89
|2.285.566.002
|% 1,71
|
|SISE
|16,29
|1.967.234.157
|% -1,81
|
|PETKM
|10,42
|1.551.010.068
|% 2,76
|
|EKGYO
|2,74
|1.145.549.228
|% 1,86
|
|TSKB
|1,73
|659.238.960
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,91
|1.466.836.147
|% 0,26
|
|SKBNK
|1,24
|410.339.604
|% -1,59
|
|GARAN
|12,18
|2.648.312.073
|% 0,16
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6841
|14,6955
|% 2,08
|
|Euro
|16,5501
|16,5715
|% 2,21
|
|Sterlin
|19,4250
|19,5224
|% 2,36
|
|Frank
|15,8397
|15,9351
|% 2,14
|
|Riyal
|3,9073
|3,9269
|% 2,14
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,29
|
|Altın Gr.
|836
|837
|17,02
|
|Cumhuriyet
|5.537
|5.621
|129,00
|
|Tam
|5.530
|5.673
|150,61
|
|Yarım
|2.671
|2.743
|71,00
|
|Çeyrek
|1.340
|1.371
|35,50
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,31
|0,14
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|-1,14
|