***AKFEN* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.12.2022 15:41
***AKFEN******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKFEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AAA, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünümü durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087137
BIST
17:305.185
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -71,50
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:3018,6482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:3019,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0520
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:301.084,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.084,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:30
|BRYAT
|1.313,40
|295.337.006
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|491.125.990
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.805.628
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|497.417
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.594.715
|% -20,69
|
|DGNMO
|9,04
|110.217.099
|% -7,94
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,50
|39.132.420
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,87
|15.055.298.591
|% 0,27
|
|ASELS
|57,65
|7.976.637.627
|% -2,86
|
|THYAO
|140,30
|7.758.329.789
|% -2,57
|
|AKBNK
|17,73
|5.860.408.950
|% 1,55
|
|VAKBN
|11,12
|5.650.221.585
|% 5,40
|
|KRDMD
|18,87
|15.055.298.591
|% 0,27
|
|EKGYO
|8,11
|5.148.772.452
|% 2,53
|
|SKBNK
|2,80
|1.696.043.504
|% 1,45
|
|VAKBN
|11,12
|5.650.221.585
|% 5,40
|
|YKBNK
|11,61
|4.967.240.153
|% 0,52
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6394
|18,6482
|% 0,03
|
|Euro
|19,8519
|19,8674
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,9852
|23,1005
|% 0,05
|
|Frank
|20,0205
|20,1411
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% -0,02
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.291
|7.340
|-4,00
|
|Yarım
|3.531
|3.588
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.794
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,07
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|1,21
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45SASA
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 113.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 021, 187 adet işlem
-
17:44GLRYH
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 942, 921 adet işlem
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -90, 14 kaybederek (% -1.60 ) 5, 559
-
17:43XU100
Endeks 5, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 24 altında . İşlem hacmi 141, 544.00 milyon TL de
-
17:43USAK
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 257, 068 adet işlem