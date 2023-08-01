***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.08.2023 18:00
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin %100 oranındaki bağlı ortaklığı olan Fıratcan İnşaat Turizm ve Tic A.Ş.'nin Şirketimizle Kolaylaştırılmış Usülde Birleştirilmesi amacıyla SPK'ya başvurulmuştur.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.07.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Fıratcan İnşaat Turizm ve Tic A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 3.771,983 0 0 3.771,983
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 1.299.988.684,052 0 0 1.299.988.684,052
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 3.771,983 0 0 3.771,983
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 3.771,983 0 0 3.771,983
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 1.300.000.000,001 TL 0 TL 0 TL 1.300.000.000,001 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.08.2023
SPK Başvuru Tarihi 01.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 31.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tek pay sahibi konumunda olduğumuz Fıratcan İnşaat Turizm ve Tic A.Ş.'nin, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle Şirketimiz Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metni hazırlanıp, Duyuru Metni'nin onaylanması amacıyla 01.08.2023 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birlesme Sozlesmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 AkfenGYO_Fıratcan_Birlesme_Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179301
BIST