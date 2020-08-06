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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

06.08.2020 19:53
GÜNCEL HABERLER



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Portföyümüzdeki Oteller
Rapor Tarihi
04.08.2020
Açıklamalar

    SPK'nın, Şirketimize ait otellerin  08.01.2020 tarihinde KAP'ta açıklanan değerleme raporları ile ilgili  tespitlerine ilişkin olarak raporları düzenleyen Adım Gayrimenkul Değerleme  A.Ş.'den talep etmiş olduğu bazı revizyonlar Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.  tarafından yapılmış olup revize değerleme raporları III-48.1 sayılı  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin  40.  Maddesi uyarınca ekte yayımlanmaktadır. Değerlemeye konu otellerimizin  değerlerinde ve eklerinde herhangi bir değişiklik söz konusu  olmamıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866209


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RTALB 47,18 97.630.824 % 9,98  
KLGYO 8,71 41.039.827 % 9,97  
ERSU 4,42 43.450.445 % 9,95  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4873 9,5349 % 2,98  
Frank 7,9156 7,9633 % 2,46  
Riyal 1,9245 1,9341 % 2,74  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.056 2.056 18,03  
Altın Gr. 479 479 17,24  
Cumhuriyet 3.177 3.336 242,10  
Tam 3.273 3.453 268,80  
Yarım 1.589 1.673 118,90  
Çeyrek 797 842 63,30  
Gümüş.Ons 28,31 28,35 1,38  
Gümüş Gr. 6,59 6,59 0,48  
B. Petrol 45,12 45,12 -0,07  
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