***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.08.2020 19:53
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Portföyümüzdeki Oteller
Rapor Tarihi
04.08.2020
Açıklamalar
SPK'nın, Şirketimize ait otellerin 08.01.2020 tarihinde KAP'ta açıklanan değerleme raporları ile ilgili tespitlerine ilişkin olarak raporları düzenleyen Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den talep etmiş olduğu bazı revizyonlar Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmış olup revize değerleme raporları III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. Maddesi uyarınca ekte yayımlanmaktadır. Değerlemeye konu otellerimizin değerlerinde ve eklerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866209
BIST
18:051.034
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -57,40
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.034
18:057,2371
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 0,1925
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3110
En Düşük
7,0287
18:058,6102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 0,2335
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
18:05478,27
En Yüksek
|Değişim
|: 3,57%
|| 16,49
|Açılış
|: 478,26
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|39.663.804
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,36
|3.002.318
|% 9,99
|
|RTALB
|47,18
|97.630.824
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|41.039.827
|% 9,97
|
|ERSU
|4,42
|43.450.445
|% 9,95
|
|AKCNS
|10,35
|12.253.054
|% -10,00
|
|ORMA
|10,80
|408.925
|% -10,00
|
|DZGYO
|8,37
|22.793.139
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|6.232.131
|% -10,00
|
|SASA
|11,34
|299.808.439
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|SISE
|5,75
|1.212.959.607
|% -7,85
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|ASELS
|15,27
|1.127.802.903
|% -9,32
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|ODAS
|2,12
|614.558.344
|% -9,40
|
|YKBNK
|2,06
|505.126.736
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4873
|9,5349
|% 2,98
|
|Frank
|7,9156
|7,9633
|% 2,46
|
|Riyal
|1,9245
|1,9341
|% 2,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.056
|2.056
|18,03
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,24
|
|Cumhuriyet
|3.177
|3.336
|242,10
|
|Tam
|3.273
|3.453
|268,80
|
|Yarım
|1.589
|1.673
|118,90
|
|Çeyrek
|797
|842
|63,30
|
|Gümüş.Ons
|28,31
|28,35
|1,38
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,48
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|-0,07
|
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