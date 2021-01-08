***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
08.01.2021 16:56
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ADIM GAYRİMENKUL VE DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kayseri Novotel ve Ibis
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirketimiz portföyünde yer alan Kayseri Novotel ve Ibis Otellerine ait 31 Aralık 2020 tarihli değerleme raporları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898417
BIST
16:441.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,93
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
16:447,3519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
16:449,0218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
16:44443,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -8,05
|Açılış
|: 443,98
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,90
BIST En Aktif Hisseler16:44
|YESIL
|151,80
|95.704.627
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|43.196.290
|% 9,99
|
|KONYA
|1.204,00
|109.488.631
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|117,60
|2.164.074.512
|% 8,39
|
|EKGYO
|2,55
|2.031.312.342
|% -1,92
|
|GARAN
|10,74
|1.912.542.100
|% 2,09
|
|THYAO
|12,88
|1.309.712.087
|% 1,58
|
|SISE
|7,45
|1.185.779.827
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,55
|2.031.312.342
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,60
|935.397.347
|% 3,23
|
|GARAN
|10,74
|1.912.542.100
|% 2,09
|
|PETKM
|5,26
|883.996.962
|% 0,19
|
|SISE
|7,45
|1.185.779.827
|% 0,95
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3429
|7,3519
|% 0,05
|
|Euro
|9,0118
|9,0218
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,9772
|10,0272
|% 0,43
|
|Frank
|8,2940
|8,3439
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9538
|1,9635
|% 0,09
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-27,42
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|2.958
|3.003
|-36,00
|
|Tam
|2.943
|3.018
|-39,08
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|-18,91
|
|Çeyrek
|714
|730
|-9,45
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|0,92
|