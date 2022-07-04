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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

04.07.2022 20:11
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2022
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Karaköy Novotel
Rapor Tarihi
30.06.2022
Açıklamalar

Portföyümüzde yer alan Karaköy Novotel'e ait 30 Haziran 2022 tarihli değerleme raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041360


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BERA 15,38 513.281.810 % 9,94  
OYAYO 9,51 10.377.932 % 9,94  
PEGYO 2,12 40.090.278 % 9,84  
MNDRS 3,58 36.930.789 % 9,82  
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Riyal 4,4615 4,4839 % 0,23  
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Altın Ons 1.807 1.807 -4,42  
Altın Gr. 976 976 -0,04  
Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.500 6.621 31,00  
Yarım 3.182 3.237 15,00  
Çeyrek 1.594 1.618 7,00  
Gümüş.Ons 19,91 19,94 0,04  
Gümüş Gr. 10,75 10,76 0,05  
B. Petrol 113 113 1,81  
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