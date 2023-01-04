***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGaziantep Novotel ve Ibis, Kayseri Novotel ve Ibis, Eskişehir IbisRapor Tarihi30.12.2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, portföyümüzde yer alan Gaziantep Novotel ve Ibis, Kayseri Novotel ve Ibis ile Eskişehir Ibis Otellerine ait 30 Aralık 2022 tarihli değerleme raporları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093356BIST