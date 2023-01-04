***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.01.2023 20:18
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bodrum Loft,Bodrum Yalıkavak Arsa ve Kıbrıs Girne Merit Park
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, portföyümüzde yer alan Bodrum Loft ve Kıbrıs Girne Merit Park Otelleri ile Bodrum Yalıkavak Arsasına ait 30 Aralık 2022 tarihli değerleme raporları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093360
BIST
18:055.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -103,08
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.479
18:0518,7515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
18:0519,8981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1320
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
18:051.115,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 10,15
|Açılış
|: 1.115,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.230,80
|317.370.723
|% 10,00
|
|KONYA
|4.177,00
|521.553.197
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|17.363.742
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,80
|41.863.760
|% 9,99
|
|ADEL
|135,50
|99.295.705
|% 9,98
|
|ULUSE
|225,00
|55.496.424
|% -10,00
|
|BALAT
|22,52
|2.315.532
|% -9,99
|
|ASUZU
|196,70
|329.137.320
|% -9,98
|
|MRGYO
|6,05
|10.609.303
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.697.732
|% -9,93
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 1,61
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 5,21
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|ASELS
|65,15
|7.336.985.567
|% -5,72
|
|THYAO
|144,50
|7.306.022.121
|% -1,97
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 5,21
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 1,61
|
|YKBNK
|11,64
|3.644.277.309
|% -0,77
|
|ISCTR
|12,53
|3.484.685.911
|% -1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7352
|18,7479
|% 0,14
|
|Euro
|19,8738
|19,9010
|% 0,68
|
|Sterlin
|22,5422
|22,6553
|% 0,90
|
|Frank
|20,0868
|20,2078
|% 0,86
|
|Riyal
|4,9710
|4,9959
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|12,22
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|9,26
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.535
|7.602
|27,00
|
|Yarım
|3.649
|3.716
|13,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.858
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,16
|
|B. Petrol
|78,50
|78,50
|-3,60
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 13 kaybederek (% -1.71 ) 5, 992
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17:58XU100
Endeks 5, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 67 altında . İşlem hacmi 116, 242.00 milyon TL de
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17:58SUNTK
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 50.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 530 adet işlem
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17:57MARKA
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 235 adet işlem