***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.07.2023 09:15
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2023
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kıyıkışlacık Arsası
Rapor Tarihi
27.06.2023
Açıklamalar
Portföyümüzde yer alan Kıyıkışlacık arsasına ait 27 Haziran 2023 tarihli değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168080
BIST
'
18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
0
En Yüksek
0
18:0526,1014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0639
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1200
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0378
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:051.614,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.614,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|88,00
|480.864.865
|% 1.000,00
|
|BAGFS
|29,10
|64.899.017
|% 0,45
|
|SONME
|47,92
|19.346.322
|% 0,17
|
|YYAPI
|2,75
|94.783.600
|% 0,00
|
|UNLU
|10,09
|47.788.002
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,75
|94.783.600
|% 0,00
|
|UNLU
|10,09
|47.788.002
|% 0,00
|
|OTTO
|198,00
|1.997.383
|% 0,00
|
|KUVVA
|38,00
|648.214
|% 0,00
|
|ICUGS
|8,50
|23.052.081
|% 0,00
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.897.423
|% 0,00
|
|THYAO
|215,20
|6.946.785.030
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 0,00
|
|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
|% 0,00
|
|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% 0,00
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 0,00
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0961
|26,1014
|% 0,25
|
|Euro
|28,5944
|28,6112
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,3265
|33,4936
|% 0,00
|
|Frank
|29,1807
|29,3564
|% -0,04
|
|Riyal
|6,9374
|6,9722
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-0,87
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.409
|10.643
|-23,00
|
|Yarım
|5.212
|5.346
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.614
|2.673
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,08
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,31
|19,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|-0,55
|