***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
09.01.2024 22:12
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gaziantep Novotel ve Ibis, Kayseri Novotel ve Ibis, Zeytinburnu Novotel ve Ibis
Rapor Tarihi
08.01.2024 (Değerleme Tarihi: 31.12.2023)
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, portföyümüzde yer alan Gaziantep Novotel ve Ibis, Zeytinburnu Novotel ve Ibis otellerine ait 2023 yıl sonu değerleme raporları ekte yer almaktadır. Kayseri Novotel ve Ibis,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237564
BIST