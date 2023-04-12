***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.04.2023 15:19
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 12.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136787
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
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|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
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|Açılış
|: 21,5800
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|Önceki Kapanış
|: 21,4500
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21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.246,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
|: 1.246,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURVA
|33,66
|20.629.000
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.347.412
|% 10,00
|
|ZRGYO
|4,95
|358.333.659
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|BURCE
|66,60
|35.629.776
|% 9,99
|
|HEDEF
|21,28
|95.062.531
|% -9,98
|
|ONCSM
|109,60
|181.426.489
|% -8,67
|
|GESAN
|78,40
|1.758.893.470
|% -7,22
|
|SRVGY
|161,00
|26.766.148
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.978.395
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.276.951.718
|% 0,30
|
|EREGL
|36,28
|3.057.370.650
|% 0,22
|
|ISCTR
|12,28
|2.871.617.395
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.773.813.931
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.676.338.206
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.871.617.395
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.110.339.312
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.422.830.619
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.923.043.352
|% 2,66
|
|AKBNK
|18,29
|2.773.813.931
|% 2,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3058
|19,3103
|% 0,13
|
|Euro
|21,2036
|21,2162
|% 0,90
|
|Sterlin
|23,9930
|24,1133
|% 0,36
|
|Frank
|21,4418
|21,5710
|% 0,76
|
|Riyal
|5,1330
|5,1588
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.009
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.248
|4,37
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.571
|8.646
|29,00
|
|Yarım
|4.186
|4.231
|14,00
|
|Çeyrek
|2.093
|2.115
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,64
|0,08
|
|B. Petrol
|87,06
|87,06
|1,45
|