***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
04.03.2021 22:08
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Açıklamalar
Ticaret sicilinde tescil edilen sermaye artışına konu ve SPK tarafından onaylanan esas sözleşmenin güncel versiyonu ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 20/01/2021 20/01/2021 10249
8 03/03/2021 04/03/2021 10280
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915300
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
18:057,5214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0759
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5846
En Düşük
7,4026
18:059,0242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0377
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0891
En Düşük
8,9263
18:05412,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,99
|Açılış
|: 412,54
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
407,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|16,72
|165.519.315
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.029.490
|% 10,00
|
|ULUSE
|69,30
|10.163.225
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.559.339
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.495.538
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|31.080.535
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.442.870
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|460.583.622
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|194.859
|% -9,45
|
|YUNSA
|18,16
|140.377.243
|% -7,44
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|SISE
|7,68
|1.305.668.309
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|GARAN
|9,40
|1.288.072.283
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,43
|926.762.516
|% 0,00
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,35
|626.748.520
|% 0,90
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5182
|7,5296
|% 1,13
|
|Euro
|9,0191
|9,0337
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,4768
|10,5294
|% 1,13
|
|Frank
|8,1036
|8,1524
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0100
|2,0200
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-18,56
|
|Altın Gr.
|411
|412
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|66,65
|66,65
|2,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
-
17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
-
17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem