***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
06.10.2021 17:45
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2021
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin sermaye artırımı sonrası tadil edilen 8. maddesi kapsamında 21.09.2021 tarihli 10413 sayılı Ticaret Sicil Gazatesinde yayımlanan Esas Sözleşmemiz KAP sayfamıza yüklenmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 20/01/2021 20/01/2020 10249
8 03/02/2021 04/03/2021 10280
8 16/09/2021 21/09/2020 10413
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967543
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -19,96
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
18:058,8924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0238
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
18:0510,2673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0254
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
18:05502,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 502,84
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,09
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|26,40
|3.953.385
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|4.178.471
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|603.583
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|18.031.528
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.914.679
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.566.465
|% -10,00
|
|SODSN
|21,30
|259.326
|% -9,21
|
|PETKM
|6,10
|1.850.068.635
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,07
|52.820.364
|% -8,00
|
|RALYH
|4,15
|4.091.679
|% -7,98
|
|PETKM
|6,10
|1.850.068.635
|% -8,41
|
|GARAN
|9,20
|1.389.446.253
|% -0,86
|
|EREGL
|16,13
|1.383.739.131
|% -0,12
|
|TUPRS
|118,70
|1.002.630.378
|% -1,82
|
|THYAO
|13,70
|905.340.920
|% -2,42
|
|PETKM
|6,10
|1.850.068.635
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,37
|537.177.219
|% 0,00
|
|GARAN
|9,20
|1.389.446.253
|% -0,86
|
|TSKB
|1,18
|171.362.314
|% -2,48
|
|KRDMD
|6,11
|790.079.644
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8908
|8,8924
|% 0,27
|
|Euro
|10,2594
|10,2673
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,0303
|12,0907
|% -0,11
|
|Frank
|9,5451
|9,6026
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3645
|2,3763
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-3,45
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-1,34
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ASUZU
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 258 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 150 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, KTSKR, NUGYO
-
17:55
PAMEL, MERIT, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında