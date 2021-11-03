***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
03.11.2021 18:12
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Açıklamalar
01/01/2021 - 30/09/2021 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974560
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.547
En Düşük
1.492
18:059,6908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0884
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
18:0511,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1152
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
18:05549,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,47
|Açılış
|: 549,58
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
548,27
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IHAAS
|5,06
|27.714.187
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|181.314.520
|% 9,97
|
|TUREX
|13,35
|81.578.196
|% 9,97
|
|RODRG
|16,02
|9.607.384
|% 9,95
|
|DOBUR
|70,80
|47.119.895
|% 9,94
|
|NUGYO
|11,38
|32.682.746
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.293.751
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|35.123.332
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.755.398
|% -9,81
|
|CANTE
|13,03
|133.712.945
|% -9,20
|
|GARAN
|10,38
|4.457.179.679
|% 2,17
|
|THYAO
|15,58
|2.217.980.988
|% 0,58
|
|FROTO
|201,90
|1.355.962.071
|% 4,56
|
|SISE
|8,74
|1.284.620.847
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,89
|1.278.565.911
|% 2,12
|
|EKGYO
|1,98
|918.648.898
|% -2,46
|
|TSKB
|1,50
|644.290.772
|% 9,49
|
|YKBNK
|2,89
|1.278.565.911
|% 2,12
|
|GARAN
|10,38
|4.457.179.679
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,09
|285.759.108
|% 4,81
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6903
|9,6946
|% 0,96
|
|Euro
|11,2272
|11,2307
|% 0,97
|
|Sterlin
|13,2084
|13,2747
|% 1,33
|
|Frank
|10,5912
|10,6550
|% 1,28
|
|Riyal
|2,5785
|2,5915
|% 1,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-24,68
|
|Altın Gr.
|549
|550
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,19
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-2,06
|