***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/01/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VAREdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıIsparta Yurt Yatırımları A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYurt yatırımları yapmak ve kiralamak. Şirket' in Isparta'da 4.032 yataklı ve Kütahya' da Dumlupınar Üniversitesi içerisinde 3.200 yataklı, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne 13 yıl kalan kiralama süresi olan iki adet yurt yatırımı mevcuttur.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi78.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihŞirketimizin 26.01.2021 tarihinde KAP' ta açıkladığı tahsisli sermaye artışı işleminin tamamlanması, gerekli izin ve onayların alınmasını müteakip İşlem tamamlanacaktır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı78.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı2,76 TLToplam Tutar215.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)8%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)45%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiEdinilen Duran Varlığın finansal borcu olmayıp nakit fazlası Şirketin mevcut finansal borç ödemelerine katkı sağlayacaktır. Şirketin 30.09.2020 konsolide özkaynaklarını %43, hasılatını %50 ve FAVÖK'ünü %60 oranında artırması öngörülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAkfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiSatın alma işlemine konu olan Isparta Yurt Yatırımları A.Ş'nin %100 hissedarı olan Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin %49 sahibi olan Akfen Holding A.Ş. (Akfen İnşaat'ın %51 ve Akfen Holding'in %99 oranındaki hisseleri Akfen Altyapı Holding A.Ş.'ye aittir) olup Akfen Holding Akfen GYO'nun %43 oranında hissesine sahiptir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/01/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiŞirket değerleme raporunda Uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak kabul görmüş İndirgenmiş Nakit Akım Yöntemi ("İNA") ve Net Aktif Değer yöntemi ("NAD, Dayanak Varlık") sonucu bulunan değerlerin ortalaması üzerinden iskonto uygulanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası25.01.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.)Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar242.382.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlemler Değerleme Raporundaki değerlerin %11,3 altında fiyattan gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Şirket değeri hesaplanırken vergisel sebepler dolayısıyla Şirketin içerisindeki gayrimenkullerin gelirlerine ilave indirgeme uygulanmıştır.AçıklamalarSatın alma işlemi için hazırlatılan değerleme raporundaki değer hesapları SPK'nın III-62.1 sayılı Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Tebliği uyarınca Uluslararası Değerleme Standartları (UDS) kapsamında sağlanmıştır. Bu doğrultuda Uluslararası Değerleme Standartları'na uygun olarak kabul görmüş iki farklı yöntem olan Nakit Akım Yöntemi ("İNA") ve Net Aktif Değer yöntemi ("NAD, Dayanak Varlık") sonucu bulunan değerlerin ortalaması alınarak şirket değeri hesaplanmıştır. Değerlemeye konu satın alma işlemi ilişkili taraf arasında gerçekleşmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904383BIST