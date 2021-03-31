***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
31.03.2021 17:44
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/03/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
FIRATCAN İNŞAAT TİCARET VE TURİZM A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
TCDD ile imzalanmış olan Yapım İçeren Alanlar İçin Kiralama Sözleşmesi'ne istinaden İstanbul, Kadıköy'deki Söğütlüçeşme tren istasyonu Yüksek Hızlı Tren Garı projesi kapsamında 2 yıl izin - ruhsat, 2 yıl inşaat süresi ve 25 yıl işletmek üzere kiralanması işi ve şirketin esas sözleşmesindeki işleri yapmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
6.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.03.2021
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
3.200.000 EUR peşin ödenmiş olup, kalan 3.000.000 eur 15.04.2021 tarihinde ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.060.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
19,08
Toplam Tutar
58.375.000
Edinilen ik yaratılacaktır. Edinilen Finansal Duran Varlığın taahhüdünde bulunan proje realize edilerek konsolide gelirlerde artış sağlanması, proje finansmanı dönemi sonrasında Şirketin likiditesine katkı sağlanması öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
SEFA ÖZÇELİK
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/03/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Şirket değerleme raporunda Uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak kabul görmüş İndirgenmiş Nakit Akım Yöntemi ("İNA") sonucu bulunan değer üzerinden iskonto uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
27.03.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
129.470.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem Değerleme Raporundaki değerin %11,6 altında fiyattan gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Satın alma işlemi için hazırlatılan değerleme raporundaki değer hesapları SPK'nın III-62.1 sayılı Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Tebliği ve 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı ilke kararındaki Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar uyarınca Uluslararası Değerleme Standartları (UDS) kapsamında sağlanmıştır. Bu doğrultuda Uluslararası Değerleme Standartları'na uygun olarak kabul görmüş İndirgenmiş Nakit Akım Yöntemi ("İNA") sonucu bulunan değer şirket değeri olarak hesaplanmıştır. Değerleme raporunda Şirketin değeri 13.750.000 EUR olarak tespit eidlmiş olup 9,415 olarak kullanılan döviz kuruna göre Şirket Değeri 129.470.000 TL'dir. Şirketin %51'i bu değer üzerinden 66.030.000 TL olarak hesaplanmıştır. İşlem söz konusu değer üzerinden %11,6 iskonto uygulanarak 58.375.000 TL'den (6.200.000 EUR) gerçekleştirilmiştir. Şirket TCDD'ye Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı Projesini taahhüt etmiş olup proje kapsamında tren garı, ticaret alanı ve otopark inşa edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922264
BIST