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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

29.12.2022 14:25
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/12/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Gökliman Yatırım İnşaat Turizm ve Jeotermal Tic. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Ana faaliyet konusu turizm yatırımları yapmak ve işletmek olan Şirket'in aktifinde Muğla ili, Milas ilçesi, Kıyıkışlacık Mahallesi/Köyü, Gökliman Mevkii'nde toplam 83.624,59 m²'lik arsa mevcuttur.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
3.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.12.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.000 adet ( 3.000.000 TL nominal)
Beher Payın Alış Fiyatı
159.000
Toplam Tutar
477.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
4,85%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
249%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Portföydeki varlıklarda çeşitllik yaratılacak olup edinilen Finansal Duran Varlığın sahip olduğu 83.624,59 m²'lik Arsa üzerinde proje geliştirilerek Akfen GYO'nun gelirlerine ve karlılığına pozitif katkı sağlaması öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetim A. Ş. 1. Gayrimenkul Yatırım Fonu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Benzer dolaylı kontrol yapısı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme çalışmasında Pazar yaklaşımı ve Maliyet yaklaşım yöntemleri kullanılmıştır. İki yöntem ile bulunan değerler 50%-50% ağırlıklandılarak kullanılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
14.12.2022-OYA/2022-11
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
790.349.974 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlemin değeri değerleme raporundaki sonuçlara uygun olup değerleme raporundaki değerden 40% oranında iskontoludur.
Açıklamalar

Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ. tarafından hazırlanan raporda değerin tespiti ve raporlanması sürecinde SPK'nın  01.02.2017 tarih ve 29966 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 111-62.1 Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (''Tebliğ") hükümlerine, 03.10.2019 tarih ve 55/1294 sayılı toplantısında nihai hale getirilen ve 10.10.2019 tarih ve 2019/52 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayımlanan Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemeleri İçin Hazırlanan Raporlarda Bulunması Gereken Asgari Hususlar'a ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan Uluslararası Değerleme Standartları'na, 06.10.2022 tarih ve 2019/54 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayımlanan ilkelere uygun hareket edildiği belirtilmiştir.
Ayrıca değerleme raporunda Pazar/Piyasa değerinin tespitinde, Uluslararası Değerleme Standartları ve Genel Kabul Görmüş Değerleme İlkeleri (GKDİ) çerçevesinde Davranış Kurallarının Ahlaki İlkeler, Yetkinlik, Açıklama ve Raporlama ile ilgili tüm bölümlerine uygun hareket edildiği belirtilmiştir.
İşbu açıklama aynı zamanda SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.madddesinin 6. fıkrası uyarınca yapılmakta olup bu madde kapsamında istenen bilgi ve açıklamalar yukarıda ve açıklama ekinde yer alan değerleme raporunda mevcuttur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091132


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Tam 7.354 7.404 14,00  
Yarım 3.561 3.619 1,00  
Çeyrek 1.786 1.809 0,00  
Gümüş.Ons 23,81 23,85 0,34  
Gümüş Gr. 14,36 14,39 0,24  
B. Petrol 83,00 83,00 -0,99  
Seans Raporu 15:39
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