***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/12/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGökliman Yatırım İnşaat Turizm ve Jeotermal Tic. A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuAna faaliyet konusu turizm yatırımları yapmak ve işletmek olan Şirket'in aktifinde Muğla ili, Milas ilçesi, Kıyıkışlacık Mahallesi/Köyü, Gökliman Mevkii'nde toplam 83.624,59 m²'lik arsa mevcuttur.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi3.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.12.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı3.000 adet ( 3.000.000 TL nominal)Beher Payın Alış Fiyatı159.000Toplam Tutar477.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)4,85%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)249%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPortföydeki varlıklarda çeşitllik yaratılacak olup edinilen Finansal Duran Varlığın sahip olduğu 83.624,59 m²'lik Arsa üzerinde proje geliştirilerek Akfen GYO'nun gelirlerine ve karlılığına pozitif katkı sağlaması öngörülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAkfen Gayrimenkul Portföy Yönetim A. Ş. 1. Gayrimenkul Yatırım FonuKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiBenzer dolaylı kontrol yapısıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme çalışmasında Pazar yaklaşımı ve Maliyet yaklaşım yöntemleri kullanılmıştır. İki yöntem ile bulunan değerler 50%-50% ağırlıklandılarak kullanılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası14.12.2022-OYA/2022-11Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıOyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar790.349.974 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlemin değeri değerleme raporundaki sonuçlara uygun olup değerleme raporundaki değerden 40% oranında iskontoludur.AçıklamalarOyak Yatırım Menkul Değerler AŞ. tarafından hazırlanan raporda değerin tespiti ve raporlanması sürecinde SPK'nın 01.02.2017 tarih ve 29966 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 111-62.1 Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (''Tebliğ") hükümlerine, 03.10.2019 tarih ve 55/1294 sayılı toplantısında nihai hale getirilen ve 10.10.2019 tarih ve 2019/52 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayımlanan Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemeleri İçin Hazırlanan Raporlarda Bulunması Gereken Asgari Hususlar'a ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan Uluslararası Değerleme Standartları'na, 06.10.2022 tarih ve 2019/54 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayımlanan ilkelere uygun hareket edildiği belirtilmiştir.Ayrıca değerleme raporunda Pazar/Piyasa değerinin tespitinde, Uluslararası Değerleme Standartları ve Genel Kabul Görmüş Değerleme İlkeleri (GKDİ) çerçevesinde Davranış Kurallarının Ahlaki İlkeler, Yetkinlik, Açıklama ve Raporlama ile ilgili tüm bölümlerine uygun hareket edildiği belirtilmiştir.İşbu açıklama aynı zamanda SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.madddesinin 6. fıkrası uyarınca yapılmakta olup bu madde kapsamında istenen bilgi ve açıklamalar yukarıda ve açıklama ekinde yer alan değerleme raporunda mevcuttur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091132BIST