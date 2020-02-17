***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -30.234.763 5.609.501 285.998.577 39.410.018 592.124.050 15.695.163 607.819.213Transferler39.410.018 -39.410.018 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.715.970 104.492.321 117.208.291 -1.795.389 115.412.902Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-5.214.082 -5.214.082 5.214.082 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları20.763.729 20.763.729 20.763.729Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 320.194.513 104.492.321 724.881.988 19.113.856 743.995.844Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 320.194.513 104.492.321 724.881.988 19.113.856 743.995.844Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler5.291.293 5.291.293 5.291.293Düzeltmelerden Sonraki Tutar184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 325.485.806 104.492.321 730.173.281 19.113.856 749.287.137Transferler104.492.321 -104.492.321 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)43.441.089 165.355.553 208.796.642 5.846.558 214.643.200Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.386.615 4.386.615 -4.386.615 -4.386.615 -4.386.615Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI182.956.008 -2.225.510Dönem Karı (Zararı)171.314.242 102.663.405Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-40.084.376 -35.200.081Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 ve 21 29.195 45.198Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22 ve 24 14.928 194.917Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler272.394 147.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 272.394 147.066Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 110.786.792 87.330.075Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler10.807.278 239.366.594Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler22 -193.179.412 -420.286.612Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 31.980.662 57.352.346Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-796.213 650.335İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler66.807.807 -69.003.286Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.077.218 -1.674.639Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.039.110 -8.891.079Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 144.189.453 -146.957.087Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.855.325 41.993.831Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.682.703 49.669.380İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.727.290 -3.143.692Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları198.037.673 -1.539.962Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 0 -74.061Vergi İadeleri (Ödemeleri)-15.081.665 -611.487YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.972.596 -1.582.251Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 39.746Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 ve 11 -4.954 -25.929Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.967.642 -1.596.068FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-156.384.594 1.676.134Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 0 170.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları19 -4.386.615 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-68.057.236 -96.285.396Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -68.057.236 -96.285.396Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -9.472.851 0Ödenen Faiz6 -79.199.150 -74.673.455Alınan Faiz4.731.258 2.634.985YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.598.818 -2.131.627NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.598.818 -2.131.627DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 993.522 3.125.149DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 25.592.340 993.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 25.589.571 993.485Finansal Yatırımlar5 7.574.011 6.250.498Ticari Alacaklar20.199.891 17.122.673İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 20.199.891 17.122.673Diğer Alacaklar84.504 258.375İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 84.504 258.375Stoklar12 2.767.634 146.957.087Peşin Ödenmiş Giderler17 1.419.718 992.512Diğer Dönen Varlıklar18 13.452.761 10.534.669ARA TOPLAM71.088.090 183.109.299TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR71.088.090 183.109.299DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 82.635.732 80.788.066Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar42.181.028 35.419.707İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 42.181.028 35.419.707Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 2.415.094.949 2.096.928.047Maddi Duran Varlıklar10 50.398 70.959Maddi Olmayan Duran Varlıklar39.214 42.894Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 39.214 42.894Peşin Ödenmiş Giderler17 9.883.769 9.191.707Ertelenmiş Vergi Varlığı25 10.467.115 4.580.813Diğer Duran Varlıklar18 31.495.452 26.805.522TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.591.847.657 2.253.827.715TOPLAM VARLIKLAR2.662.935.747 2.436.937.014KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları155.376.391 135.536.556İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları155.376.391 135.536.556Banka Kredileri6 145.277.221 135.536.556Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 10.099.170 0Ticari Borçlar21.693.241 46.548.566İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 7 20.023.284 45.031.689İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.669.957 1.516.877Diğer Borçlar10.014.604 28.512.435İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 ve 8 0 7.929.460İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 10.014.604 20.582.975Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 1.560.610 46.167.388Kısa Vadeli Karşılıklar438.638 263.885Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 438.638 263.885Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 ve 18 0 1.800.674ARA TOPLAM189.083.484 258.829.504TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER189.083.484 258.829.504UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.349.314.418 1.253.430.591İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.349.314.418 1.253.430.591Banka Kredileri6 1.105.746.369 1.080.430.470Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 40.999.158 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 202.568.891 173.000.121Diğer Borçlar0 49.825.483İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 49.825.483Uzun Vadeli Karşılıklar312.896 215.255Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 312.896 215.255Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 164.681.227 126.353.505Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 ve 18 0 4.286.832TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.514.308.541 1.434.111.666TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.703.392.025 1.692.941.170ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar934.583.308 724.881.988Ödenmiş Sermaye19 184.000.000 184.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 317.344 317.344Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları6 ve 19 20.763.729 20.763.729Geri Alınmış Paylar (-)19 -9.991.969 -5.605.354Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 58.880.000 58.880.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi53.748.727 53.748.727Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.922.296 -17.518.793Yabancı Para Çevrim Farkları25.922.296 -17.518.793Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.996.116 5.609.501Yasal Yedekler19 4.147 4.147Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 9.991.969 5.605.354Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları425.591.512 320.194.513Net Dönem Karı veya Zararı165.355.553 104.492.321Kontrol Gücü Olmayan Paylar24.960.414 19.113.856TOPLAM ÖZKAYNAKLAR959.543.722 743.995.844TOPLAM KAYNAKLAR2.662.935.747 2.436.937.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 481.931.135 98.124.335Satışların Maliyeti20 -321.016.259 -13.836.974TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)160.914.876 84.287.361BRÜT KAR (ZARAR)160.914.876 84.287.361Genel Yönetim Giderleri21 -9.306.140 -7.818.621Pazarlama Giderleri21 -3.094.677 -5.828.911Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 193.965.464 421.432.114Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -64.603 -1.445.827ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)342.414.920 490.626.116FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)342.414.920 490.626.116Finansman Gelirleri23 91.855.563 124.065.421Finansman Giderleri24 -230.975.579 -454.675.786SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)203.294.904 160.015.751Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-31.980.662 -57.352.346Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -2.887.946 -1.574.934Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -29.092.716 -55.777.412SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)171.314.242 102.663.405DÖNEM KARI (ZARARI)171.314.242 102.663.405Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.958.689 -1.828.916Ana Ortaklık Payları165.355.553 104.492.321Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,90000000 0,57000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 26 0,82000000 0,43000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar43.328.958 12.749.497Yabancı Para Çevrim Farkları43.328.958 12.749.497Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)43.328.958 12.749.497DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.328.958 12.749.497TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)214.643.200 115.412.902Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.846.558 -1.795.389Ana Ortaklık Payları208.796.642 117.208.291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819777BIST