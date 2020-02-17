***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 0 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 114.470.594 8.251.664 365.923.749 365.923.749Transferler8.251.664 -8.251.664 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-32.153.598 -32.153.598 -32.153.598Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları20.763.729 20.763.729 20.763.729Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 122.722.258 -32.153.598 354.533.880 354.533.880Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 122.722.258 -32.153.598 354.533.880 354.533.880Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler5.291.293 5.291.293 5.291.293Düzeltmelerden Sonraki Tutar184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 128.013.551 -32.153.598 359.825.173 359.825.173Transferler-32.153.598 32.153.598 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)79.546.799 79.546.799 79.546.799Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.386.615 4.386.615 -4.386.615 -4.386.615 -4.386.615Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 434.985.357 434.985.357Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI170.845.969 -45.901.414Dönem Karı (Zararı)79.546.799 -32.153.598Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.044.653 38.466.968Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 ve 21 25.703 28.146Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22 ve 24 2.732 51.645Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler139.172 147.065Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 139.172 147.065Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 68.378.576 56.098.353Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler54.397.092 133.772.517Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler22 -115.102.407 -152.281.093Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-796.215 650.335İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler84.254.517 -52.140.724Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.274.263 13.845.368Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.636 -16.361Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 144.196.830 -146.672.417Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.955.710 41.810.878Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-40.033.498 47.155.239İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.229.004 -8.263.431Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları170.845.969 -45.827.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 0 -74.060YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-51.646.187 -779.836İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları8 -50.750.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 ve 11 -4.954 -25.929Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -891.233 -753.907FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-95.274.522 46.239.178Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri5 0 170.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları19 -4.386.615 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-48.170.336 -83.881.288Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -48.170.336 -83.881.288Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -4.558.729 0Ödenen Faiz5 -42.479.595 -42.032.062Alınan Faiz4.320.753 2.152.528YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.925.260 -442.072NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.925.260 -442.072DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 678.531 1.120.603DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.603.791 678.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 24.601.022 678.494Ticari Alacaklar7.774.692 6.608.755İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 7.774.692 6.608.755Stoklar12 2.475.587 146.672.417Peşin Ödenmiş Giderler17 271.653 208.475Diğer Dönen Varlıklar18 4.336.819 7.049.207ARA TOPLAM39.459.773 161.217.348TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.459.773 161.217.348DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 195.829.312 145.079.312Ticari Alacaklar70.473.925 75.422.186İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 6 70.473.925 75.422.186Diğer Alacaklar137.665 139.301İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 137.665 139.301Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.005.143.145 882.965.938Maddi Duran Varlıklar10 39.664 56.733Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.712 6.392Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.712 6.392Peşin Ödenmiş Giderler17 2.763.116 1.796.733Diğer Duran Varlıklar18 25.497.992 16.586.161TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.299.887.531 1.122.052.756TOPLAM VARLIKLAR1.339.347.304 1.283.270.104KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları92.626.855 83.367.903İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları92.626.855 83.367.903Banka Kredileri5 86.320.584 83.367.903Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.306.271 0Ticari Borçlar20.794.204 45.749.914İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 ve 6 20.023.284 45.031.689İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 770.920 718.225Diğer Borçlar519.595 4.528.911İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 ve 7 0 1.759.204İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 519.595 2.769.707Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 1.560.610 45.754.388Kısa Vadeli Karşılıklar161.171 119.640Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 161.171 119.640Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 ve 18 0 1.800.675ARA TOPLAM115.662.435 181.321.431TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER115.662.435 181.321.431UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar788.386.616 716.305.696İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar788.386.616 716.305.696Banka Kredileri5 555.722.551 543.305.575Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 30.095.174 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 202.568.891 173.000.121Diğer Borçlar0 26.607.009İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 0 26.607.009Uzun Vadeli Karşılıklar312.896 215.255Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 312.896 215.255Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 ve 18 0 4.286.833TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER788.699.512 747.414.793TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER904.361.947 928.736.224ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar434.985.357 354.533.880Ödenmiş Sermaye19 184.000.000 184.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 317.344 317.344Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları5 ve 19 20.763.729 20.763.729Geri Alınmış Paylar (-)19 -9.991.969 -5.605.354Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 58.880.000 58.880.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.996.116 5.609.501Yasal Yedekler19 4.147 4.147Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 9.991.969 5.605.354Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları91.473.338 122.722.258Net Dönem Karı veya Zararı79.546.799 -32.153.598TOPLAM ÖZKAYNAKLAR434.985.357 354.533.880TOPLAM KAYNAKLAR1.339.347.304 1.283.270.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 407.506.329 29.953.674Satışların Maliyeti20 -315.651.997 -5.408.484TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)91.854.332 24.545.190BRÜT KAR (ZARAR)91.854.332 24.545.190Genel Yönetim Giderleri21 -4.093.048 -3.394.736Pazarlama Giderleri21 -3.094.677 -5.828.911Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 115.366.791