***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
04.06.2020 18:58
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 122.722.258 -32.153.598 354.533.880 354.533.880
Transferler
-32.153.598 32.153.598 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.487.483 -36.487.483 -36.487.483
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 90.568.660 -36.487.483 318.046.397 318.046.397
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 354.533.880 354.533.880
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
434.985.357 434.985.357
Transferler
79.546.799 -79.546.799 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.582.601 -60.582.601 -60.582.601
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -60.582.601 374.402.756 374.402.756
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.314.498 114.732.917
Dönem Karı (Zararı)
-60.582.601 -36.487.483
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.024.540 42.503.178
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 6.357 6.534
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 ve 24 -2.736 4.983
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.626 -19.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 18.626 -19.896
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 18.396.021 15.505.274
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
52.606.272 27.242.836
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -236.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.127.441 108.717.222
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.663.676 -30.169.376
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.318.641 -137.118.606
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.430.653 -43.735.129
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
810.439 333.514.754
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
837.808 -13.774.421
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.314.498 114.732.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.479.630 -229.001
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
8 -3.250.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -56.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -173.630 -229.001
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.325.135 -22.287.777
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
19 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.307.971 -11.525.738
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -12.307.971 -11.525.738
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.171.992 -1.083.946
Ödenen Faiz
5 -10.003.783 -11.192.366
Alınan Faiz
158.611 1.514.273
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.490.267 92.216.139
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.490.267 92.216.139
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.603.791 678.531
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.113.524 92.894.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.113.491 24.601.022
Ticari Alacaklar
8.025.044 7.774.692
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.015.144 7.774.692
Stoklar
12 1.156.946 2.475.587
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.172.006 271.653
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.996.589 4.336.819
ARA TOPLAM
17.464.076 39.459.773
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.464.076 39.459.773
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 199.079.312 195.829.312
Ticari Alacaklar
76.983.674 70.473.925
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 76.983.674 70.473.925
Diğer Alacaklar
20.868.410 137.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 20.868.410 137.665
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.005.316.775 1.005.143.145
Maddi Duran Varlıklar
10 90.224 39.664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.795 2.712
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.795 2.712
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.385.651 2.763.116
Diğer Duran Varlıklar
18 4.746.782 25.497.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.309.472.623 1.299.887.531
TOPLAM VARLIKLAR
1.326.936.699 1.339.347.304
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
309.182.715 92.626.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
309.182.715 92.626.855
Banka Kredileri
5 92.589.946 86.320.584
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.896.231 6.306.271
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
210.696.538 0
Ticari Borçlar
19.363.551 20.794.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 6 18.552.261 20.023.284
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 811.290 770.920
Diğer Borçlar
138.243 519.595
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 ve 7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 138.243 519.595
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.580.410 1.560.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
169.229 161.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 169.229 161.171
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 0
ARA TOPLAM
330.434.148 115.662.435
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
330.434.148 115.662.435
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
621.776.331 788.386.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
621.776.331 788.386.616
Banka Kredileri
5 590.936.331 555.722.551
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 30.840.000 30.095.174
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 202.568.891
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
323.464 312.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 323.464 312.896
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
622.099.795 788.699.512
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
952.533.943 904.361.947
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
374.402.756 434.985.357
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
5 ve 19 20.763.729 20.763.729
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -9.991.969 -9.991.969
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.996.116 9.996.116
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 9.991.969 9.991.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
171.020.137 91.473.338
Net Dönem Karı veya Zararı
-60.582.601 79.546.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
374.402.756 434.985.357
TOPLAM KAYNAKLAR
1.326.936.699 1.339.347.304
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 9.006.750 8.644.738
Satışların Maliyeti
20 -1.593.588 -4.724.607
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.413.162 3.920.131
BRÜT KAR (ZARAR)
7.413.162 3.920.131
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.101.840 -1.003.601
Pazarlama Giderleri
21 -50.650 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 23.735 40.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -38 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.284.369 2.957.470
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.284.369 2.957.470
Finansman Gelirleri
23 1.304.985 2.811.170
Finansman Giderleri
24 -68.171.955 -42.256.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-60.582.601 -36.487.483
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.582.601 -36.487.483
DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.582.601 -36.487.483
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-60.582.601 -36.487.483
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,33000000 -0,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,19000000 -0,09000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-60.582.601 -36.487.483
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-60.582.601 -36.487.483
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849225
BIST