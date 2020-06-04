***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 122.722.258 -32.153.598 354.533.880 354.533.880Transferler-32.153.598 32.153.598 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.487.483 -36.487.483 -36.487.483Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 90.568.660 -36.487.483 318.046.397 318.046.397Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 354.533.880 354.533.880Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler434.985.357 434.985.357Transferler79.546.799 -79.546.799 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-60.582.601 -60.582.601 -60.582.601Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -60.582.601 374.402.756 374.402.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.314.498 114.732.917Dönem Karı (Zararı)-60.582.601 -36.487.483Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler71.024.540 42.503.178Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 ve 21 6.357 6.534Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22 ve 24 -2.736 4.983Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.626 -19.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 18.626 -19.896Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 18.396.021 15.505.274Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler52.606.272 27.242.836Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -236.553İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.127.441 108.717.222Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.663.676 -30.169.376Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 1.318.641 -137.118.606Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.430.653 -43.735.129Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler810.439 333.514.754İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler837.808 -13.774.421Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.314.498 114.732.917Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.479.630 -229.001İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları8 -3.250.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 ve 11 -56.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -173.630 -229.001FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.325.135 -22.287.777Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri5 0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları19 0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.307.971 -11.525.738Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -12.307.971 -11.525.738Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.171.992 -1.083.946Ödenen Faiz5 -10.003.783 -11.192.366Alınan Faiz158.611 1.514.273YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.490.267 92.216.139NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.490.267 92.216.139DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.603.791 678.531DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.113.524 92.894.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.113.491 24.601.022Ticari Alacaklar8.025.044 7.774.692İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9.900İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 8.015.144 7.774.692Stoklar12 1.156.946 2.475.587Peşin Ödenmiş Giderler17 1.172.006 271.653Diğer Dönen Varlıklar18 2.996.589 4.336.819ARA TOPLAM17.464.076 39.459.773TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.464.076 39.459.773DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 199.079.312 195.829.312Ticari Alacaklar76.983.674 70.473.925İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 6 76.983.674 70.473.925Diğer Alacaklar20.868.410 137.665İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 20.868.410 137.665Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.005.316.775 1.005.143.145Maddi Duran Varlıklar10 90.224 39.664Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.795 2.712Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.795 2.712Peşin Ödenmiş Giderler17 2.385.651 2.763.116Diğer Duran Varlıklar18 4.746.782 25.497.992TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.309.472.623 1.299.887.531TOPLAM VARLIKLAR1.326.936.699 1.339.347.304KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları309.182.715 92.626.855İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları309.182.715 92.626.855Banka Kredileri5 92.589.946 86.320.584Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 5.896.231 6.306.271İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları210.696.538 0Ticari Borçlar19.363.551 20.794.204İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 ve 6 18.552.261 20.023.284İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 811.290 770.920Diğer Borçlar138.243 519.595İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 ve 7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 138.243 519.595Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 1.580.410 1.560.610Kısa Vadeli Karşılıklar169.229 161.171Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 169.229 161.171Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 ve 18 0 0ARA TOPLAM330.434.148 115.662.435TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER330.434.148 115.662.435UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar621.776.331 788.386.616İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar621.776.331 788.386.616Banka Kredileri5 590.936.331 555.722.551Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 30.840.000 30.095.174İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 0 202.568.891Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar323.464 312.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 323.464 312.896Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 ve 18 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER622.099.795 788.699.512TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER952.533.943 904.361.947ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar374.402.756 434.985.357Ödenmiş Sermaye19 184.000.000 184.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 317.344 317.344Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları5 ve 19 20.763.729 20.763.729Geri Alınmış Paylar (-)19 -9.991.969 -9.991.969Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 58.880.000 58.880.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.996.116 9.996.116Yasal Yedekler19 4.147 4.147Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 9.991.969 9.991.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları171.020.137 91.473.338Net Dönem Karı veya Zararı-60.582.601 79.546.799TOPLAM ÖZKAYNAKLAR374.402.756 434.985.357TOPLAM KAYNAKLAR1.326.936.699 1.339.347.304Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 9.006.750 8.644.738Satışların Maliyeti20 -1.593.588 -4.724.607TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.413.162 3.920.131BRÜT KAR (ZARAR)7.413.162 3.920.131Genel Yönetim Giderleri21 -1.101.840 -1.003.601Pazarlama Giderleri21 -50.650 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 23.735 40.940Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -38 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.284.369 2.957.470FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.284.369 2.957.470Finansman Gelirleri23 1.304.985 2.811.170Finansman Giderleri24 -68.171.955 -42.256.123SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-60.582.601 -36.487.483Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-60.582.601 -36.487.483DÖNEM KARI (ZARARI)-60.582.601 -36.487.483Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-60.582.601 -36.487.483Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,33000000 -0,20000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,19000000 -0,09000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-60.582.601 -36.487.483Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-60.582.601 -36.487.483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849225BIST