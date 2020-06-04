***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 320.194.513 104.492.321 724.881.988 19.113.856 743.995.844Transferler104.492.321 -104.492.321 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.288.186 -24.457.007 4.831.179 -361.133 4.470.046Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışPay Sahiplerinin Diğer Katkıları20.763.729 0Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 11.769.393 5.609.501 424.686.834 -24.457.007 729.713.167 18.752.723 748.465.890Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler165.355.553 -165.355.553 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-28.418.957 -129.687.035 -158.105.992 -3.463.054 -161.569.046Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 -2.496.661 9.996.116 590.947.065 -129.687.035 776.477.316 21.497.360 797.974.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.267.749 130.155.139Dönem Karı (Zararı)-131.638.954 -24.541.724Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler146.128.962 35.012.129Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 ve 21 7.884 11.940Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22 ve 24 5.146 9.373Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.625 5.093Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 18.625 5.093Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 29.981.547 26.105.328Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler129.353.472 3.153.471Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -13.237.712 5.963.476Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -236.552İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler20.971.460 121.530.253Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.161.218 -23.353.132Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.618.003 -1.661.618Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 1.323.808 -137.202.365Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.054.758 -43.604.636Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.374.581 341.049.959İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler784.614 -13.697.955Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları35.461.468 132.000.658Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.193.719 -1.845.519YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-442.588 -287.702Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -386.588 -287.702FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.109.177 -36.885.991Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-73.655.974 -16.122.564Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -73.655.974 -16.122.564Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.581.835 -2.330.972Ödenen Faiz6 -19.238.712 -20.178.941Alınan Faiz226.722 1.746.486Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)52.140.622 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.284.016 92.981.446NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.284.016 92.981.446DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 25.592.340 993.522DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.308.324 93.974.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.308.291 25.589.571Finansal Yatırımlar5 3.535.832 7.574.011Ticari Alacaklar12.038.673 20.199.891İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9.900 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 12.028.773 20.199.891Diğer Alacaklar6.997 84.504İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.997 84.504Stoklar12 1.443.826 2.767.634Peşin Ödenmiş Giderler17 2.633.738 1.419.718Diğer Dönen Varlıklar18 12.003.115 13.452.761ARA TOPLAM36.970.472 71.088.090TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.970.472 71.088.090DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 38.084.202 82.635.732Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar67.282.565 42.181.028İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 67.282.565 42.181.028Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 2.344.980.576 2.415.094.949Maddi Duran Varlıklar10 99.431 50.398Maddi Olmayan Duran Varlıklar38.297 39.214Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 38.297 39.214Peşin Ödenmiş Giderler17 9.425.925 9.883.769Ertelenmiş Vergi Varlığı25 17.313.787 10.467.115Diğer Duran Varlıklar18 10.673.565 31.495.452TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.487.898.348 2.591.847.657TOPLAM VARLIKLAR2.524.868.820 2.662.935.747KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları371.662.212 155.376.391İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları371.662.212 155.376.391Banka Kredileri6 151.042.774 145.277.221Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 9.922.900 10.099.170İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 210.696.538 0Ticari Borçlar20.638.483 21.693.241İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 7 18.799.748 20.023.284İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.838.735 1.669.957Diğer Borçlar6.927.432 10.014.604İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 ve 8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 6.927.432 10.014.604Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 4.434.369 1.560.610Kısa Vadeli Karşılıklar446.695 438.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 446.695 438.638Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 ve 18 0 0ARA TOPLAM404.109.191 189.083.484TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER404.109.191 189.083.484UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.163.358.858 1.349.314.418İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.163.358.858 1.349.314.418Banka Kredileri6 1.122.164.315 1.105.746.369Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 41.194.543 40.999.158İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 0 202.568.891Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar323.464 312.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 323.464 312.896Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 159.102.631 164.681.227Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 ve 18 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.322.784.953 1.514.308.541TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.726.894.144 1.703.392.025ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar776.477.316 934.583.308Ödenmiş Sermaye19 184.000.000 184.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 317.344 317.344Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları6 ve 19 20.763.729 20.763.729Geri Alınmış Paylar (-)19 -9.991.969 -9.991.969Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 58.880.000 58.880.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi53.748.727 53.748.727Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.496.661 25.922.296Yabancı Para Çevrim Farkları-2.496.661 25.922.296Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.996.116 9.996.116Yasal Yedekler19 4.147 4.147Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 9.991.969 9.991.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları590.947.065 425.591.512Net Dönem Karı veya Zararı-129.687.035 165.355.553Kontrol Gücü Olmayan Paylar21.497.360 24.960.414TOPLAM ÖZKAYNAKLAR797.974.676 959.543.722TOPLAM KAYNAKLAR2.524.868.820 2.662.935.747Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 21.471.274 22.752.034Satışların Maliyeti20 -2.921.902 -5.837.187TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.549.372 16.914.847BRÜT KAR (ZARAR)18.549.372 16.914.847Genel Yönetim Giderleri21 -2.400.928 -2.210.387Pazarlama Giderleri21 -50.650 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 56.184 440.583Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -48.353 -61.233ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.105.625 15.083.810FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.105.625 15.083.810Finansman Gelirleri23 909.887 28.455.584Finansman Giderleri24 -161.892.178 -62.117.642SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-144.876.666 -18.578.248Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13.237.712 -5.963.476Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 -2.045.197Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 13.237.712 -3.918.279SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-131.638.954 -24.541.724DÖNEM KARI (ZARARI)-131.638.954 -24.541.724Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.951.919 -84.717Ana Ortaklık Payları-129.687.035 -24.457.007Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 -0,70000000 -0,13000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 26 -0,45000000 -0,06000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-29.930.092 29.011.770Yabancı Para Çevrim Farkları-29.930.092 29.011.770Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-29.930.092 29.011.770DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-29.930.092 29.011.770TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-161.569.046 4.470.046Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.463.054 -361.133Ana Ortaklık Payları-158.105.992 4.831.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849226BIST