***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 325.485.806 104.492.321 730.173.281 19.113.856 749.287.137Transferler104.492.321 -104.492.321 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38.045.230 2.931.193 40.976.423 -348.151 40.628.272Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 20.526.437 5.609.501 429.978.127 2.931.193 771.149.704 18.765.705 789.915.409Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler165.355.553 -165.355.553 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.859.243 -200.778.394 -203.637.637 -3.938.735 -207.576.372Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 23.063.053 9.996.116 590.947.065 -200.778.394 730.945.671 21.021.679 751.967.350Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.087.975 145.538.522Dönem Karı (Zararı)-203.432.072 2.747.574Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler221.029.734 82.327.883Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 ve 21 17.424 18.253Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13.556 11.333Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-43.861 129.900Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -43.861 129.900Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 65.692.071 54.431.501Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler164.183.233 20.106.902Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -8.832.689 8.426.207Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -796.213İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler35.434.311 66.002.946Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.157.759 -17.539.590Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.962.005 -3.157.788Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 1.324.312 134.274.331Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-615.747 -33.632.689Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.136.809 -4.498.175İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.393.183 -9.443.143Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları53.031.973 151.078.403Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -103.663Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.840.335 -5.539.881YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-971.196 -702.138Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 ve 11 -59.748 -4.954Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -911.448 -697.184FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.941.612 -75.261.422Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-73.655.974 -33.279.420Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -73.655.974 -33.279.420Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.924.882 -4.641.313Ödenen Faiz6 -21.839.458 -41.118.941Alınan Faiz338.076 3.778.252Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)52.140.626 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.175.167 69.574.962NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.175.167 69.574.962DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 25.592.340 993.522DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 26.767.507 70.568.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 26.766.332 25.589.571Finansal Yatırımlar5 4.532.991 7.574.011Ticari Alacaklar2.042.132 20.199.891İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9.900 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.032.232 20.199.891Diğer Alacaklar42.664 84.504İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 42.664 84.504Stoklar12 1.443.322 2.767.634Peşin Ödenmiş Giderler17 2.581.594 1.419.718Diğer Dönen Varlıklar18 13.213.457 13.452.761ARA TOPLAM50.622.492 71.088.090TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR50.622.492 71.088.090DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 40.687.546 82.635.732Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar65.214.880 42.181.028İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 65.214.880 42.181.028Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 2.426.135.271 2.415.094.949Maddi Duran Varlıklar10 94.556 50.398Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.380 39.214Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 37.380 39.214Peşin Ödenmiş Giderler17 9.018.783 9.883.769Ertelenmiş Vergi Varlığı25 17.046.284 10.467.115Diğer Duran Varlıklar18 9.412.557 31.495.452TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.567.647.257 2.591.847.657TOPLAM VARLIKLAR2.618.269.749 2.662.935.747KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları402.461.618 155.376.391İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları402.461.618 155.376.391Banka Kredileri6 172.084.466 145.277.221Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 11.226.862 10.099.170İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 219.150.290 0Ticari Borçlar21.077.494 21.693.241İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 7 18.685.833 20.023.284İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.391.661 1.669.957Diğer Borçlar5.182.660 10.014.604İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 ve 8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.182.660 10.014.604Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 15.194.871 1.560.610Kısa Vadeli Karşılıklar292.016 438.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 292.016 438.638Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 ve 18 0 0ARA TOPLAM444.208.659 189.083.484TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER444.208.659 189.083.484UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.259.784.760 1.349.314.418İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.259.784.760 1.349.314.418Banka Kredileri6 1.218.552.330 1.105.746.369Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 41.232.430 40.999.158İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 0 202.568.891Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar311.994 312.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 311.994 312.896Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 161.996.986 164.681.227Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 ve 18 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.422.093.740 1.514.308.541TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.866.302.399 1.703.392.025ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar730.945.671 934.583.308Ödenmiş Sermaye19 184.000.000 184.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 317.344 317.344Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları6 ve 19 20.763.729 20.763.729Geri Alınmış Paylar (-)19 -9.991.969 -9.991.969Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 58.880.000 58.880.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi53.748.727 53.748.727Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.063.053 25.922.296Yabancı Para Çevrim Farkları23.063.053 25.922.296Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.996.116 9.996.116Yasal Yedekler19 4.147 4.147Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 9.991.969 9.991.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları590.947.065 425.591.512Net Dönem Karı veya Zararı-200.778.394 165.355.553Kontrol Gücü Olmayan Paylar21.021.679 24.960.414TOPLAM ÖZKAYNAKLAR751.967.350 959.543.722TOPLAM KAYNAKLAR2.618.269.749 2.662.935.747Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 23.991.963 403.614.136 2.520.689 380.862.102Satışların Maliyeti20 -4.737.405 -304.113.573 -1.815.503 -298.276.386TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.254.558 99.500.563 705.186 82.585.716Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)19.254.558 99.500.563 705.186 82.585.716Genel Yönetim Giderleri21 -4.649.949 -4.646.862 -2.249.021 -2.436.475Pazarlama Giderleri21 -53.324 -848.066 -2.674 -848.066Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 780.288 602.944 724.104 162.361Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -109.335 -138.998 -60.982 -77.765ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.222.238 94.469.581 -883.387 79.385.771FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.222.238 94.469.581 -883.387 79.385.771Finansman Gelirleri23 1.751.107 36.249.649 841.220 7.794.065Finansman Giderleri24 -229.238.106 -119.545.449 -67.345.928 -57.427.807SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-212.264.761 11.173.781 -67.388.095 29.752.029Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.832.689 -8.426.207 -4.405.023 -2.462.731Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 -2.257.465 0 -212.268Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 8.832.689 -6.168.742 -4.405.023 -2.250.463SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-203.432.072 2.747.574 -71.793.118 27.289.298DÖNEM KARI (ZARARI)-203.432.072 2.747.574 -71.793.118 27.289.298Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.653.678 -183.619 -701.759 -98.902Ana Ortaklık Payları-200.778.394 2.931.193 -71.091.359 27.388.200Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 -1,09000000 0,02000000 -0,39000000 0,15000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 26 -0,76000000 0,05000000 -0,24000000 0,11000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-4.144.300 37.880.698 25.785.792 8.868.928Yabancı Para Çevrim Farkları-4.144.300 37.880.698 25.785.792 8.868.928Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-4.144.300 37.880.698 25.785.792 8.868.928Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.144.300 37.880.698 25.785.792 8.868.928TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-207.576.372 40.628.272 -46.007.326 36.158.226Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.938.735 -348.151 -475.681 12.982Ana Ortaklık Payları-203.637.637 40.976.423 -45.531.645 36.145.244http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868181BIST