***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 325.485.806 104.492.321 730.173.281 19.113.856 749.287.137Transferler104.492.321 -104.492.321 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.467.681 50.697.506 83.165.187 458.491 83.623.678Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.386.615 4.386.615 -4.386.615 -4.386.615 -4.386.615Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışPay Sahiplerinin Diğer Katkıları20.763.729 0Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 14.948.888 9.996.116 425.591.512 50.697.506 808.951.853 19.572.347 828.524.200Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler165.355.553 -165.355.553 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.371.584 -448.131.351 -451.502.935 -7.079.168 -458.582.103Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 22.550.712 9.996.116 590.947.065 -448.131.351 483.080.373 17.881.246 500.961.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.552.647 165.108.927Dönem Karı (Zararı)-453.904.663 51.416.791Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler493.809.650 60.028.126Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 ve 21 24.344 22.766Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22 ve 24 32.161 8.627Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler84.095 181.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 84.095 181.643Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 104.385.721 83.315.704Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler412.430.329 -35.409.157Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -23.147.000 12.704.756Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -796.213İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler24.557.288 64.973.083Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.337.781 -14.254.127Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.514.035 -970.168Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 1.322.630 140.601.324Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-807.309 -25.679.907Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.497.033 -25.704.986İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.721.188 -9.019.053Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları64.462.275 176.418.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -124.243Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.785.385 -11.309.073YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.693.352 -1.129.447Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 ve 11 -92.065 -4.954Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.601.287 -1.124.493FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.585.790 -117.578.961İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları19 0 -4.386.615Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-73.655.974 -50.053.808Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -73.655.974 -50.053.808Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -7.093.747 -6.948.333Ödenen Faiz6 -22.487.297 -60.019.660Alınan Faiz510.603 3.829.455Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)52.140.625 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.273.505 46.400.519NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.273.505 46.400.519DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 25.592.340 993.522DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 31.865.845 47.394.041Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 31.864.670 25.589.571Finansal Yatırımlar5 5.989.082 7.574.011Ticari Alacaklar10.862.110 20.199.891İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19.800 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 10.842.310 20.199.891Diğer Alacaklar132.122 84.504İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 132.122 84.504Stoklar12 1.445.004 2.767.634Peşin Ödenmiş Giderler17 2.366.213 1.419.718Diğer Dönen Varlıklar18 13.022.485 13.452.761ARA TOPLAM65.681.686 71.088.090TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR65.681.686 71.088.090DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 48.182.453 82.635.732Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar75.532.655 42.181.028İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 75.532.655 42.181.028Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 2.429.291.966 2.415.094.949Maddi Duran Varlıklar10 120.831 50.398Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.502 39.214Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 36.502 39.214Peşin Ödenmiş Giderler17 8.599.677 9.883.769Ertelenmiş Vergi Varlığı25 25.321.655 10.467.115Diğer Duran Varlıklar18 9.910.010 31.495.452TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.596.995.749 2.591.847.657TOPLAM VARLIKLAR2.662.677.435 2.662.935.747KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları454.664.942 155.376.391İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları454.664.942 155.376.391Banka Kredileri6 215.748.929 145.277.221Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 10.874.222 10.099.170İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 228.041.791 0Ticari Borçlar20.885.932 21.693.241İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 7 18.136.422 20.023.284İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.749.510 1.669.957Diğer Borçlar3.681.840 10.014.604İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.681.840 10.014.604Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 18.718.014 1.560.610Kısa Vadeli Karşılıklar330.105 438.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 330.105 438.638ARA TOPLAM498.280.833 189.083.484TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER498.280.833 189.083.484UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.506.871.670 1.349.314.418İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.506.871.670 1.349.314.418Banka Kredileri6 1.465.407.878 1.105.746.369Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 41.463.792 40.999.158İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 0 202.568.891Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar381.281 312.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 381.281 312.896Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 156.182.032 164.681.227TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.663.434.983 1.514.308.541TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.161.715.816 1.703.392.025ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar483.080.373 934.583.308Ödenmiş Sermaye19 184.000.000 184.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 317.344 317.344Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları6 ve 19 20.763.729 20.763.729Geri Alınmış Paylar (-)19 -9.991.969 -9.991.969Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 58.880.000 58.880.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi53.748.727 53.748.727Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.550.712 25.922.296Yabancı Para Çevrim Farkları22.550.712 25.922.296Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.996.116 9.996.116Yasal Yedekler19 4.147 4.147Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 9.991.969 9.991.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları590.947.065 425.591.512Net Dönem Karı veya Zararı-448.131.351 165.355.553Kontrol Gücü Olmayan Paylar17.881.246 24.960.414TOPLAM ÖZKAYNAKLAR500.961.619 959.543.722TOPLAM KAYNAKLAR2.662.677.435 2.662.935.747Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 43.138.946 450.783.802 19.146.983 47.169.666Satışların Maliyeti20 -6.828.850 -315.728.338 -2.091.445 -11.614.765TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.310.096 135.055.464 17.055.538 35.554.901Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)36.310.096 135.055.464 17.055.538 35.554.901Genel Yönetim Giderleri21 -6.551.908 -6.554.781 -1.901.959 -1.907.919Pazarlama Giderleri21 -70.867 -1.728.178 -17.543 -880.112Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 860.059 664.015 79.771 61.071Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -567.572 -139.624 -458.237 -626ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.979.808 127.296.896 14.757.570 32.827.315FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.979.808 127.296.896 14.757.570 32.827.315Finansman Gelirleri23 2.797.442 86.095.438 1.046.335 49.845.789Finansman Giderleri24 -509.828.913 -149.270.787 -280.590.807 -29.725.338SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-477.051.663 64.121.547 -264.786.902 52.947.766Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23.147.000 -12.704.756 14.314.311 -4.278.549Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 -2.692.660 0 -435.195Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 23.147.000 -10.012.096 14.314.311 -3.843.354SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-453.904.663 51.416.791 -250.472.591 48.669.217DÖNEM KARI (ZARARI)-453.904.663 51.416.791 -250.472.591 48.669.217Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.773.312 719.285 -3.119.634 902.904Ana Ortaklık Payları-448.131.351 50.697.506 -247.352.957 47.766.313Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 -2,44000000 0,28000000 -1,34000000 0,26000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 26 -1,76000000 0,26000000 -0,90000000 0,21000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-4.677.440 32.206.887 -533.139 -5.673.812Yabancı Para Çevrim Farkları-4.677.440 32.206.887 -533.139 -5.673.812Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-4.677.440 32.206.887 -533.139 -5.673.812Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.677.440 32.206.887 -533.139 -5.673.812TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-458.582.103 83.623.678 -251.005.730 42.995.405Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.079.168 458.491 -3.140.432 806.642Ana Ortaklık Payları-451.502.935 83.165.187 -247.865.298 42.188.763http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886749BIST