***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 325.485.806 104.492.321 730.173.281 19.113.856 749.287.137Transferler104.492.321 -104.492.321 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)43.441.089 165.355.553 208.796.642 5.846.558 214.643.200Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.386.615 4.386.615 -4.386.615 -4.386.615 -4.386.615Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler165.355.553 -165.355.553 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.698 -240.424.726 -240.400.028 -1.127.741 -241.527.769Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları-60.951 -60.951 -60.951Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.946.994 9.996.116 590.947.065 -240.424.726 694.122.329 23.832.673 717.955.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI83.989.675 182.956.008Dönem Karı (Zararı)-240.295.731 171.314.242Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler281.560.023 -40.084.376Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 ve 21 49.346 29.195Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler31.761 14.928Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-59.740 272.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -59.740 272.394Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 142.886.377 110.786.792Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler373.356.140 10.807.278Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler22 -264.103.601 -193.179.412Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 29.399.740 31.980.662Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -796.213İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler49.940.927 66.807.807Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.118.150 -3.077.218Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.884.545 -4.039.110Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 1.531.343 144.189.453Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.278.337 -24.855.325Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.726.013 -36.682.703İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.728.303 -8.727.290Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları91.205.219 198.037.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -124.242Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.091.302 -15.081.665YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.110.957 -1.972.596Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 ve 11 -392.964 -4.954Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.717.993 -1.967.642FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-97.583.233 -156.384.594İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -4.386.615İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 0 -4.386.615Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-97.498.857 -68.057.236Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -97.498.857 -68.057.236Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -10.540.085 -9.472.851Ödenen Faiz6 -42.438.333 -79.199.150Alınan Faiz753.417 4.731.258Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)52.140.625 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.704.515 24.598.818NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.704.515 24.598.818DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 25.592.340 993.522DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 9.887.825 25.592.340Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 9.887.439 25.589.571Finansal Yatırımlar5 4.358.742 7.574.011Ticari Alacaklar10.081.741 20.199.891İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 10.081.741 20.199.891Diğer Alacaklar143.982 84.504İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 143.982 84.504Stoklar12 1.236.291 2.767.634Peşin Ödenmiş Giderler17 1.357.209 1.419.718Diğer Dönen Varlıklar18 11.146.219 13.452.761ARA TOPLAM38.211.623 71.088.090TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.211.623 71.088.090DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 48.164.499 82.635.732Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar75.753.444 42.181.028İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 75.753.444 42.181.028Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 2.697.724.614 2.415.094.949Maddi Duran Varlıklar10 396.703 50.398Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.527 39.214Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 36.527 39.214Peşin Ödenmiş Giderler17 9.827.521 9.883.769Ertelenmiş Vergi Varlığı25 23.289.384 10.467.115Diğer Duran Varlıklar18 10.560.324 31.495.452TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.865.753.016 2.591.847.657TOPLAM VARLIKLAR2.903.964.639 2.662.935.747KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları466.026.364 155.376.391İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları466.026.364 155.376.391Banka Kredileri6 219.198.912 145.277.221Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 9.434.722 10.099.170İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 237.392.730 0Ticari Borçlar19.414.904 21.693.241İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 7 16.615.668 20.023.284İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.799.236 1.669.957Diğer Borçlar33.931.584 10.014.604İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 ve 8 31.571.903İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.359.681 10.014.604Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 7.812.610 1.560.610Kısa Vadeli Karşılıklar328.899 438.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 328.899 438.638ARA TOPLAM527.514.361 189.083.484TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER527.514.361 189.083.484UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.451.107.683 1.349.314.418İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.451.107.683 1.349.314.418Banka Kredileri6 1.408.484.738 1.105.746.369Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 42.622.945 40.999.158İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 0 202.568.891Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar238.653 312.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 238.653 312.896Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 207.148.940 164.681.227TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.658.495.276 1.514.308.541TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.186.009.637 1.703.392.025ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar694.122.329 934.583.308Ödenmiş Sermaye19 184.000.000 184.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 317.344 317.344Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları6 ve 19 20.702.778 20.763.729Geri Alınmış Paylar (-)19 -9.991.969 -9.991.969Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 58.880.000 58.880.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi53.748.727 53.748.727Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.946.994 25.922.296Yabancı Para Çevrim Farkları25.946.994 25.922.296Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.996.116 9.996.116Yasal Yedekler19 4.147 4.147Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 9.991.969 9.991.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları590.947.065 425.591.512Net Dönem Karı veya Zararı-240.424.726 165.355.553Kontrol Gücü Olmayan Paylar23.832.673 24.960.414TOPLAM ÖZKAYNAKLAR717.955.002 959.543.722TOPLAM KAYNAKLAR2.903.964.639 2.662.935.747Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 65.088.643 481.931.135Satışların Maliyeti20 -9.082.754 -321.016.259TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.005.889 160.914.876BRÜT KAR (ZARAR)56.005.889 160.914.876Genel Yönetim Giderleri21 -8.638.691 -9.306.140Pazarlama Giderleri21 -73.135 -3.094.677Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 266.967.412 193.965.464Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -977.003 -64.603ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)313.284.472 342.414.920FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)313.284.472 342.414.920Finansman Gelirleri23 3.902.784 91.855.563Finansman Giderleri24 -528.083.247 -230.975.579SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-210.895.991 203.294.904Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-29.399.740 -31.980.662Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 -2.887.946Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -29.399.740 -29.092.716SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-240.295.731 171.314.242DÖNEM KARI (ZARARI)-240.295.731 171.314.242Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar128.995 5.958.689Ana Ortaklık Payları-240.424.726 165.355.553Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 -1,31000000 0,90000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 26 -0,85000000 0,82000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.232.038 43.328.958Yabancı Para Çevrim Farkları-1.232.038 43.328.958Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-1.232.038 43.328.958DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.232.038 43.328.958TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-241.527.769 214.643.200Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.127.741 5.846.558Ana Ortaklık Payları-240.400.028 208.796.642http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909490BIST