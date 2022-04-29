***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.946.994 9.996.116 590.947.065 -240.424.726 694.122.329 23.832.673 717.955.002Transferler-20.702.778 -219.721.948 240.424.726 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.992.059 59.143.601 76.135.660 -1.285.366 74.850.294Sermaye Arttırımı22 160.646.332 526.412.166 687.058.498 687.058.498Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)22 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler344.646.332 317.344 0 0 601.729.745 53.748.727 42.939.053 4.147 381.217.086 59.143.601 1.483.746.035 22.547.307 1.506.293.342Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.300.000.000 317.344 199.602.687 53.748.727 274.639.686 4.147 381.217.086 2.083.753.201 4.293.282.878 59.868.721 4.353.151.599Transferler2.083.753.201 -2.083.753.201 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.601.436 -31.748.890 -21.147.454 -5.294.671 -26.442.125Dönem Sonu Bakiyeler1.300.000.000 317.344 199.602.687 53.748.727 285.241.122 4.147 2.464.970.287 -31.748.890 4.272.135.424 54.574.050 4.326.709.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI80.264.301 28.123.350Dönem Karı (Zararı)-32.956.110 57.785.172Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler93.970.522 -48.145.550Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 561.789 614.472Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler37.266 11.455Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler424.311 16.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 424.311 16.038Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler26 0 -125.182.617Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 ve 28 33.742.421 30.488.204Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler146.374.897 72.004.022Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-95.671.449 -38.103.271Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 -95.671.449 -38.103.271Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler20 148.906 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 8.352.381 12.006.147İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.951.488 18.483.728Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.252.045 -6.677.796Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-436.059 -5.665.979Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 65.154 3.878Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.355.491 2.714.204Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.827.990 29.349.663İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.390.957 -1.240.242Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları72.965.900 28.123.350Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -147.897 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)7.446.298 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-505.289 -477.502.844İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları3 0 -477.110.065Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 ve 13 -10.068 -358.262Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -495.221 -34.517FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.961.744 456.631.069Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 450.000.002İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.429.548Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 0 26.429.548Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -15.439.126 -44.121.738Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -4.231.751 -2.897.437Ödenen Faiz7 -32.459.845 -25.128.206Alınan Faiz541.897 403.366Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-372.919 51.945.534YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.797.268 7.251.575NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.797.268 7.251.575DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 61.792.628 9.887.825DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 89.589.896 17.139.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 89.586.365 61.790.068Finansal Yatırımlar6 17.590.449 17.217.528Ticari Alacaklar56.044.698 50.803.979İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 ve 9 3.734.656 7.193.452İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 52.310.042 43.610.527Diğer Alacaklar3.263.935 2.956.079İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.263.935 2.956.079Türev Araçlar34.711.700 29.454.539Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 34.711.700 29.454.539Stoklar14 189.778 254.932Peşin Ödenmiş Giderler19 5.275.349 2.001.292Diğer Dönen Varlıklar21 28.937.221 29.801.145ARA TOPLAM235.599.495 194.279.562TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR235.599.495 194.279.562DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar124.832.451 121.205.212İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 124.832.451 121.205.212Türev Araçlar287.043.822 205.893.722Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 287.043.822 205.893.722Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar20 63.686.106 63.835.012Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 6.251.507.887 6.240.566.547Maddi Duran Varlıklar12 3.563.072 4.110.611Maddi Olmayan Duran Varlıklar78.659 82.841Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 78.659 82.841Peşin Ödenmiş Giderler19 9.093.310 10.227.477Ertelenmiş Vergi Varlığı29 12.706.036 12.688.704Diğer Duran Varlıklar21 6.942.853 10.345.587TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.759.454.196 6.668.955.713TOPLAM VARLIKLAR6.995.053.691 6.863.235.275KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları187.412.744 170.447.739İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları187.412.744 170.447.739Banka Kredileri7 174.597.092 156.261.593Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 12.815.652 14.186.146Ticari Borçlar9.406.283 5.589.606İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 ve 9 3.680.137 3.429.269İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 5.726.146 2.160.337Diğer Borçlar4.628.482 7.896.211İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 4.628.482 7.896.211Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 14.138.808 12.161.676Kısa Vadeli Karşılıklar687.846 446.604Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 687.846 446.604ARA TOPLAM216.274.163 196.541.836TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER216.274.163 196.541.836UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.953.511.684 1.813.638.955İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.953.511.684 1.813.638.955Banka Kredileri7 1.902.718.872 1.764.148.918Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 50.792.812 49.490.037Ticari Borçlar10.016.576 10.477.760İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 ve 9 10.016.576 10.477.760Türev Araçlar0 9.264.188Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 0 9.264.188Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 52.250 52.250Uzun Vadeli Karşılıklar394.283 359.111Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 394.283 359.111Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 488.095.261 479.749.576TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.452.070.054 2.313.541.840TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.668.344.217 2.510.083.676ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.272.135.424 4.293.282.878Ödenmiş Sermaye22 1.300.000.000 1.300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 317.344 317.344Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 199.602.687 199.602.687Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi53.748.727 53.748.727Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)285.241.122 274.639.686Yabancı Para Çevrim Farkları285.241.122 274.639.686Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.147 4.147Yasal Yedekler22 4.147 4.147Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.464.970.287 381.217.086Net Dönem Karı veya Zararı-31.748.890 2.083.753.201Kontrol Gücü Olmayan Paylar54.574.050 59.868.721TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.326.709.474 4.353.151.599TOPLAM KAYNAKLAR6.995.053.691 6.863.235.275Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 68.812.841 26.646.019Satışların Maliyeti23 -3.836.785 -3.004.599TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)64.976.056 23.641.420BRÜT KAR (ZARAR)64.976.056 23.641.420Genel Yönetim Giderleri24 -4.473.979 -2.703.506Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 3.183.906 4.094.799Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -89.395 -58.631ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)63.596.588 24.974.082Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 0 125.182.617Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar20 -148.906FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)63.447.682 150.156.699Finansman Gelirleri27 97.964.817 48.362.508Finansman Giderleri28 -186.016.228 -128.727.888SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-24.603.729 69.791.319Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.352.381 -12.006.147Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -62.416 -914.818Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -8.289.965 -11.091.329SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-32.956.110 57.785.172DÖNEM KARI (ZARARI)-32.956.110 57.785.172Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.207.220 -1.358.429Ana Ortaklık Payları-31.748.890 59.143.601Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 -0,02000000 0,20000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 26 -0,02000000 0,21000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.513.985 17.065.122Yabancı Para Çevrim Farkları6.513.985 17.065.122Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)6.513.985 17.065.122DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.513.985 17.065.122TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.442.125 74.850.294Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.294.671 -1.285.366Ana Ortaklık Payları-21.147.454 76.135.660http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025771BIST