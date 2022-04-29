***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 18:12
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.946.994 9.996.116 590.947.065 -240.424.726 694.122.329 23.832.673 717.955.002
Transferler
-20.702.778 -219.721.948 240.424.726 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.992.059 59.143.601 76.135.660 -1.285.366 74.850.294
Sermaye Arttırımı
22 160.646.332 526.412.166 687.058.498 687.058.498
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
22 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
344.646.332 317.344 0 0 601.729.745 53.748.727 42.939.053 4.147 381.217.086 59.143.601 1.483.746.035 22.547.307 1.506.293.342
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.300.000.000 317.344 199.602.687 53.748.727 274.639.686 4.147 381.217.086 2.083.753.201 4.293.282.878 59.868.721 4.353.151.599
Transferler
2.083.753.201 -2.083.753.201 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.601.436 -31.748.890 -21.147.454 -5.294.671 -26.442.125
Dönem Sonu Bakiyeler
1.300.000.000 317.344 199.602.687 53.748.727 285.241.122 4.147 2.464.970.287 -31.748.890 4.272.135.424 54.574.050 4.326.709.474
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.264.301 28.123.350
Dönem Karı (Zararı)
-32.956.110 57.785.172
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
93.970.522 -48.145.550
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 561.789 614.472
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
37.266 11.455
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
424.311 16.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 424.311 16.038
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -125.182.617
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 ve 28 33.742.421 30.488.204
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
146.374.897 72.004.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-95.671.449 -38.103.271
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -95.671.449 -38.103.271
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
20 148.906 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 8.352.381 12.006.147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.951.488 18.483.728
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.252.045 -6.677.796
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-436.059 -5.665.979
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 65.154 3.878
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.355.491 2.714.204
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.827.990 29.349.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.390.957 -1.240.242
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
72.965.900 28.123.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -147.897 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7.446.298 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-505.289 -477.502.844
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 0 -477.110.065
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 ve 13 -10.068 -358.262
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -495.221 -34.517
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.961.744 456.631.069
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 450.000.002
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.429.548
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 0 26.429.548
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -15.439.126 -44.121.738
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -4.231.751 -2.897.437
Ödenen Faiz
7 -32.459.845 -25.128.206
Alınan Faiz
541.897 403.366
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-372.919 51.945.534
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.797.268 7.251.575
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.797.268 7.251.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 61.792.628 9.887.825
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 89.589.896 17.139.400
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 89.586.365 61.790.068
Finansal Yatırımlar
6 17.590.449 17.217.528
Ticari Alacaklar
56.044.698 50.803.979
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 ve 9 3.734.656 7.193.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 52.310.042 43.610.527
Diğer Alacaklar
3.263.935 2.956.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.263.935 2.956.079
Türev Araçlar
34.711.700 29.454.539
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 34.711.700 29.454.539
Stoklar
14 189.778 254.932
Peşin Ödenmiş Giderler
19 5.275.349 2.001.292
Diğer Dönen Varlıklar
21 28.937.221 29.801.145
ARA TOPLAM
235.599.495 194.279.562
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
235.599.495 194.279.562
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
124.832.451 121.205.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 124.832.451 121.205.212
Türev Araçlar
287.043.822 205.893.722
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 287.043.822 205.893.722
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20 63.686.106 63.835.012
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 6.251.507.887 6.240.566.547
Maddi Duran Varlıklar
12 3.563.072 4.110.611
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
78.659 82.841
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 78.659 82.841
Peşin Ödenmiş Giderler
19 9.093.310 10.227.477
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 12.706.036 12.688.704
Diğer Duran Varlıklar
21 6.942.853 10.345.587
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.759.454.196 6.668.955.713
TOPLAM VARLIKLAR
6.995.053.691 6.863.235.275
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
187.412.744 170.447.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
187.412.744 170.447.739
Banka Kredileri
7 174.597.092 156.261.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 12.815.652 14.186.146
Ticari Borçlar
9.406.283 5.589.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 ve 9 3.680.137 3.429.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.726.146 2.160.337
Diğer Borçlar
4.628.482 7.896.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.628.482 7.896.211
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 14.138.808 12.161.676
Kısa Vadeli Karşılıklar
687.846 446.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 687.846 446.604
ARA TOPLAM
216.274.163 196.541.836
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
216.274.163 196.541.836
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.953.511.684 1.813.638.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.953.511.684 1.813.638.955
Banka Kredileri
7 1.902.718.872 1.764.148.918
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 50.792.812 49.490.037
Ticari Borçlar
10.016.576 10.477.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 ve 9 10.016.576 10.477.760
Türev Araçlar
0 9.264.188
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 0 9.264.188
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 52.250 52.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
394.283 359.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 394.283 359.111
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 488.095.261 479.749.576
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.452.070.054 2.313.541.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.668.344.217 2.510.083.676
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.272.135.424 4.293.282.878
Ödenmiş Sermaye
22 1.300.000.000 1.300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 317.344 317.344
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 199.602.687 199.602.687
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
53.748.727 53.748.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
285.241.122 274.639.686
Yabancı Para Çevrim Farkları
285.241.122 274.639.686
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.147 4.147
Yasal Yedekler
22 4.147 4.147
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.464.970.287 381.217.086
Net Dönem Karı veya Zararı
-31.748.890 2.083.753.201
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
54.574.050 59.868.721
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.326.709.474 4.353.151.599
TOPLAM KAYNAKLAR
6.995.053.691 6.863.235.275
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 68.812.841 26.646.019
Satışların Maliyeti
23 -3.836.785 -3.004.599
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.976.056 23.641.420
BRÜT KAR (ZARAR)
64.976.056 23.641.420
Genel Yönetim Giderleri
24 -4.473.979 -2.703.506
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 3.183.906 4.094.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -89.395 -58.631
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.596.588 24.974.082
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 125.182.617
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
20 -148.906
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.447.682 150.156.699
Finansman Gelirleri
27 97.964.817 48.362.508
Finansman Giderleri
28 -186.016.228 -128.727.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-24.603.729 69.791.319
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.352.381 -12.006.147
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -62.416 -914.818
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -8.289.965 -11.091.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.956.110 57.785.172
DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.956.110 57.785.172
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.207.220 -1.358.429
Ana Ortaklık Payları
-31.748.890 59.143.601
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 -0,02000000 0,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 26 -0,02000000 0,21000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.513.985 17.065.122
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.513.985 17.065.122
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
6.513.985 17.065.122
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.513.985 17.065.122
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.442.125 74.850.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.294.671 -1.285.366
Ana Ortaklık Payları
-21.147.454 76.135.660
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025771
BIST