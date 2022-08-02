***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -241.747.303 193.177.103 193.177.103Transferler-20.702.778 -221.044.525 241.747.303 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-95.051.419 -95.051.419 -95.051.419Sermaye Arttırımı160.646.332 526.412.166 0 687.058.498 687.058.498Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi2,6 25.050.000 2.031 109.218.241 0 134.270.272 134.270.272Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)19 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 0 26.429.548 26.429.548Dönem Sonu Bakiyeler344.646.332 317.344 0 0 626.779.745 6.178 69.185.822 -95.051.419 945.884.002 945.884.002Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.300.000.000 317.344 0 0 224.652.687 6.178 69.185.822 1.079.516.799 2.673.678.830 2.673.678.830Transferler1.079.516.799 -1.079.516.799 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)859.297.842 859.297.842 859.297.842Dönem Sonu Bakiyeler1.300.000.000 317.344 0 0 224.652.687 6.178 1.148.702.621 859.297.842 3.532.976.672 3.532.976.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.169.984 77.573.263Dönem Karı (Zararı)859.297.842 -95.051.419Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-799.415.186 103.135.676Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 ve 21 1.123.581 49.043Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler26.209 4.361Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler278.984 82.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 278.984 82.643Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 25.180.200 26.190.944Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler104.636.881 120.037.086Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-930.661.041 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -865.687.802 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -64.973.239 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 0 -43.228.401İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.776.680 69.489.006Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.260.911 -8.584.752Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.497.232 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.124.665 1.695.882Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.900.528 74.996.697İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.956.270 1.381.179Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.105.976 77.573.263Vergi İadeleri (Ödemeleri)6.064.008 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-552.267 -506.112.648İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -506.051.343Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 ve 12 -10.069 -34.805Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -542.198 -26.500FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.762.556 437.494.200Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 450.000.002İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.429.548Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.429.548Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -34.308.680 -5.450.818Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -4.734.454 -2.876.992Ödenen Faiz5 -21.853.269 -30.823.854Alınan Faiz133.847 216.314YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.144.839 8.954.815NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.144.839 8.954.815DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 45.343.833 6.810.749DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.198.994 15.765.564Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 33.197.457 45.341.273Ticari Alacaklar41.504.492 29.180.871İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 7 3.870.166 7.193.452İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 37.634.326 21.987.419Diğer Alacaklar8.600.398 2.794.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.600.398 2.794.338Peşin Ödenmiş Giderler17 6.446.835 1.057.515Diğer Dönen Varlıklar18 8.006.568 17.187.695ARA TOPLAM97.755.750 95.561.692TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR97.755.750 95.561.692DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 322.123.912 322.123.912Ticari Alacaklar218.798.118 161.876.961İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 7 218.798.118 161.876.961Diğer Alacaklar161.866 14.793.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 161.866 14.793.993Türev Araçlar59.803.901Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 59.803.901Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 3.808.629.717 2.941.512.905Maddi Duran Varlıklar11 2.980.260 4.085.362Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.929 46.339Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 37.929 46.339Peşin Ödenmiş Giderler17 2.954.122 3.713.799Diğer Duran Varlıklar18 4.069.456 7.474.243TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.419.559.281 3.455.627.514TOPLAM VARLIKLAR4.517.315.031 3.551.189.206KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları84.078.827 73.272.135İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları84.078.827 73.272.135Banka Kredileri5 77.506.302 64.632.858Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.572.525 8.639.277Ticari Borçlar9.402.727 5.547.706İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 ve 7 3.951.507 3.429.269İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.451.220 2.118.437Diğer Borçlar592.410 4.690.114İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 592.410 4.690.114Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 1.062.926 1.058.440Kısa Vadeli Karşılıklar357.788 132.311Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 357.788 132.311ARA TOPLAM95.494.678 84.700.706TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER95.494.678 84.700.706UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar878.631.409 776.751.211İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar878.631.409 776.751.211Banka Kredileri5 839.782.701 740.401.291Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 38.848.708 36.349.920Ticari Borçlar9.747.404 10.477.760İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 ve 7 9.747.404 10.477.760Türev Araçlar5.169.338Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 5.169.338Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 52.250 52.250Uzun Vadeli Karşılıklar412.618 359.111Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 412.618 359.111TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER888.843.681 792.809.670TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER984.338.359 877.510.376ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.532.976.672 2.673.678.830Ödenmiş Sermaye19 1.300.000.000 1.300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 317.344 317.344Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 224.652.687 224.652.687Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.178 6.178Yasal Yedekler19 6.178 6.178Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.148.702.621 69.185.822Net Dönem Karı veya Zararı859.297.842 1.079.516.799TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.532.976.672 2.673.678.830TOPLAM KAYNAKLAR4.517.315.031 3.551.189.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 76.483.665 13.046.261 43.362.906 6.242.701Satışların Maliyeti20 -3.122.741 -1.094.486 -1.615.020 -549.956TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)73.360.924 11.951.775 41.747.886 5.692.745BRÜT KAR (ZARAR)73.360.924 11.951.775 41.747.886 5.692.745Genel Yönetim Giderleri21 -4.505.464 -2.703.648 -1.916.912 -1.174.330Pazarlama Giderleri0 -1.111 0 -1.111Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 865.803.058 1.777 865.687.802 1.777Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -132.434 -743.180 -84.177 -706.905ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)934.526.084 8.505.613 905.434.599 3.812.176FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)934.526.084 8.505.613 905.434.599 3.812.176Finansman Gelirleri23 72.124.847 3.228.905 35.752.816 1.621.209Finansman Giderleri24 -147.353.089 -150.014.338 -65.099.738 -62.549.525SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)859.297.842 -138.279.820 876.087.677 -57.116.140Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 43.228.401 0 43.228.401Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 0 43.228.401 0 43.228.401SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)859.297.842 -95.051.419 876.087.677 -13.887.739DÖNEM KARI (ZARARI)859.297.842 -95.051.419 876.087.677 -13.887.739Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları859.297.842 -95.051.419 876.087.677 -13.887.739Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,66000000 -0,29000000 0,67000000 -0,04000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,66000000 -0,29000000 0,67000000 -0,04000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)859.297.842 -95.051.419 876.087.677 -13.887.739Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları859.297.842 -95.051.419 876.087.677 -13.887.739http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051257BIST