***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
02.08.2022 18:49
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -241.747.303 193.177.103 193.177.103
Transferler
-20.702.778 -221.044.525 241.747.303 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.051.419 -95.051.419 -95.051.419
Sermaye Arttırımı
160.646.332 526.412.166 0 687.058.498 687.058.498
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
2,6 25.050.000 2.031 109.218.241 0 134.270.272 134.270.272
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 0 26.429.548 26.429.548
Dönem Sonu Bakiyeler
344.646.332 317.344 0 0 626.779.745 6.178 69.185.822 -95.051.419 945.884.002 945.884.002
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.300.000.000 317.344 0 0 224.652.687 6.178 69.185.822 1.079.516.799 2.673.678.830 2.673.678.830
Transferler
1.079.516.799 -1.079.516.799 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
859.297.842 859.297.842 859.297.842
Dönem Sonu Bakiyeler
1.300.000.000 317.344 0 0 224.652.687 6.178 1.148.702.621 859.297.842 3.532.976.672 3.532.976.672
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.169.984 77.573.263
Dönem Karı (Zararı)
859.297.842 -95.051.419
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-799.415.186 103.135.676
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 1.123.581 49.043
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.209 4.361
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
278.984 82.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 278.984 82.643
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 25.180.200 26.190.944
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
104.636.881 120.037.086
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-930.661.041 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -865.687.802 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -64.973.239 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 0 -43.228.401
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.776.680 69.489.006
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.260.911 -8.584.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.497.232 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.124.665 1.695.882
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.900.528 74.996.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.956.270 1.381.179
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.105.976 77.573.263
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
6.064.008 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-552.267 -506.112.648
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -506.051.343
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 ve 12 -10.069 -34.805
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -542.198 -26.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.762.556 437.494.200
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 450.000.002
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.429.548
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.429.548
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -34.308.680 -5.450.818
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -4.734.454 -2.876.992
Ödenen Faiz
5 -21.853.269 -30.823.854
Alınan Faiz
133.847 216.314
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.144.839 8.954.815
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.144.839 8.954.815
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.343.833 6.810.749
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.198.994 15.765.564
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.197.457 45.341.273
Ticari Alacaklar
41.504.492 29.180.871
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 7 3.870.166 7.193.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 37.634.326 21.987.419
Diğer Alacaklar
8.600.398 2.794.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.600.398 2.794.338
Peşin Ödenmiş Giderler
17 6.446.835 1.057.515
Diğer Dönen Varlıklar
18 8.006.568 17.187.695
ARA TOPLAM
97.755.750 95.561.692
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
97.755.750 95.561.692
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
9 322.123.912 322.123.912
Ticari Alacaklar
218.798.118 161.876.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 7 218.798.118 161.876.961
Diğer Alacaklar
161.866 14.793.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 161.866 14.793.993
Türev Araçlar
59.803.901
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 59.803.901
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.808.629.717 2.941.512.905
Maddi Duran Varlıklar
11 2.980.260 4.085.362
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.929 46.339
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 37.929 46.339
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.954.122 3.713.799
Diğer Duran Varlıklar
18 4.069.456 7.474.243
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.419.559.281 3.455.627.514
TOPLAM VARLIKLAR
4.517.315.031 3.551.189.206
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
84.078.827 73.272.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
84.078.827 73.272.135
Banka Kredileri
5 77.506.302 64.632.858
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.572.525 8.639.277
Ticari Borçlar
9.402.727 5.547.706
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 7 3.951.507 3.429.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.451.220 2.118.437
Diğer Borçlar
592.410 4.690.114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 592.410 4.690.114
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.062.926 1.058.440
Kısa Vadeli Karşılıklar
357.788 132.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 357.788 132.311
ARA TOPLAM
95.494.678 84.700.706
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.494.678 84.700.706
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
878.631.409 776.751.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
878.631.409 776.751.211
Banka Kredileri
5 839.782.701 740.401.291
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 38.848.708 36.349.920
Ticari Borçlar
9.747.404 10.477.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 7 9.747.404 10.477.760
Türev Araçlar
5.169.338
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 5.169.338
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 52.250 52.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
412.618 359.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 412.618 359.111
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
888.843.681 792.809.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
984.338.359 877.510.376
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.532.976.672 2.673.678.830
Ödenmiş Sermaye
19 1.300.000.000 1.300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 224.652.687 224.652.687
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.178 6.178
Yasal Yedekler
19 6.178 6.178
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.148.702.621 69.185.822
Net Dönem Karı veya Zararı
859.297.842 1.079.516.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.532.976.672 2.673.678.830
TOPLAM KAYNAKLAR
4.517.315.031 3.551.189.206
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 76.483.665 13.046.261 43.362.906 6.242.701
Satışların Maliyeti
20 -3.122.741 -1.094.486 -1.615.020 -549.956
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.360.924 11.951.775 41.747.886 5.692.745
BRÜT KAR (ZARAR)
73.360.924 11.951.775 41.747.886 5.692.745
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.505.464 -2.703.648 -1.916.912 -1.174.330
Pazarlama Giderleri
0 -1.111 0 -1.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 865.803.058 1.777 865.687.802 1.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -132.434 -743.180 -84.177 -706.905
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
934.526.084 8.505.613 905.434.599 3.812.176
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
934.526.084 8.505.613 905.434.599 3.812.176
Finansman Gelirleri
23 72.124.847 3.228.905 35.752.816 1.621.209
Finansman Giderleri
24 -147.353.089 -150.014.338 -65.099.738 -62.549.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
859.297.842 -138.279.820 876.087.677 -57.116.140
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 43.228.401 0 43.228.401
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 0 43.228.401 0 43.228.401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
859.297.842 -95.051.419 876.087.677 -13.887.739
DÖNEM KARI (ZARARI)
859.297.842 -95.051.419 876.087.677 -13.887.739
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
859.297.842 -95.051.419 876.087.677 -13.887.739
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,66000000 -0,29000000 0,67000000 -0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,66000000 -0,29000000 0,67000000 -0,04000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
859.297.842 -95.051.419 876.087.677 -13.887.739
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
859.297.842 -95.051.419 876.087.677 -13.887.739
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051257
BIST