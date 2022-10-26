***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 18:10
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.946.994 9.996.116 590.947.065 -240.424.726 694.122.329 23.832.673 717.955.002
Transferler
-20.702.778 -219.721.948 240.424.726 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.066.121 79.815.561 124.881.682 -1.705.212 123.176.470
Sermaye Arttırımı
716.000.000 525.371.924 1.241.371.924 1.241.371.924
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
22 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000.000 317.344 0 0 600.689.503 53.748.727 71.013.115 4.147 381.217.086 79.815.561 2.086.805.483 22.127.461 2.108.932.944
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.300.000.000 317.344 0 0 199.602.687 53.748.727 274.639.686 4.147 381.217.086 2.083.753.201 4.293.282.878 59.868.721 4.353.151.599
Transferler
2.083.753.201 -2.083.753.201 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
462.217.431 1.370.366.163 1.832.583.594 26.852.678 1.859.436.272
Dönem Sonu Bakiyeler
1.300.000.000 317.344 0 0 199.602.687 53.748.727 736.857.117 4.147 2.464.970.287 1.370.366.163 6.125.866.472 86.721.399 6.212.587.871
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
191.414.432 48.597.798
Dönem Karı (Zararı)
1.394.327.713 77.740.124
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-998.731.181 23.517.021
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 1.703.343 2.462.970
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
218.634 35.524
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
794.123 116.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 794.123 116.350
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -125.182.617
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 ve 28 136.589.492 98.514.207
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
372.588.057 124.531.112
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.673.166.131 -55.907.187
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.401.814.227 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -271.351.904 -55.907.187
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
20 3.121.106 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 159.420.195 -21.053.338
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-209.061.166 -49.793.299
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.821.077 -36.453.676
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.352.448 -10.007.735
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -379.632.644 11.171
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.753.152 2.266.634
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
276.571.400 -24.575.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.715.555 18.965.863
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
186.535.366 51.463.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -51.238 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
4.930.304 -2.866.048
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.232.174 -507.388.637
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 0 -506.051.343
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 ve 13 -28.319 -738.832
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.203.855 -598.462
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-216.250.303 493.952.692
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 1.005.461.461
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.429.548
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 0 26.429.548
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -97.554.111 -476.295.514
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -14.798.168 -9.918.665
Ödenen Faiz
7 -106.291.437 -92.826.970
Alınan Faiz
2.393.413 1.126.040
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 39.976.792
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.068.045 35.161.853
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.068.045 35.161.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 61.792.628 9.887.825
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 34.724.583 45.049.678
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 34.723.708 61.790.068
Finansal Yatırımlar
6 22.112.106 17.217.528
Ticari Alacaklar
181.462.627 50.803.979
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 ve 9 4.651.215 7.193.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 176.811.412 43.610.527
Diğer Alacaklar
2.886.777 2.956.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.886.777 2.956.079
Türev Araçlar
42.695.090 29.454.539
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 42.695.090 29.454.539
Stoklar
14 286.993 254.932
Peşin Ödenmiş Giderler
19 7.846.753 2.001.292
Diğer Dönen Varlıklar
21 16.204.789 29.801.145
ARA TOPLAM
308.218.843 194.279.562
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
308.218.843 194.279.562
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
138.675.651 121.205.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 138.675.651 121.205.212
Türev Araçlar
454.740.887 205.893.722
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 454.740.887 205.893.722
Stoklar
14 379.600.583 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20 60.713.906 63.835.012
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 8.428.966.888 6.240.566.547
Maddi Duran Varlıklar
12 2.448.274 4.110.611
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
70.154 82.841
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 70.154 82.841
Peşin Ödenmiş Giderler
19 7.221.548 10.227.477
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 51.161.862 12.688.704
Diğer Duran Varlıklar
21 3.386.858 10.345.587
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.526.986.611 6.668.955.713
TOPLAM VARLIKLAR
9.835.205.454 6.863.235.275
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
230.680.512 170.447.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
230.680.512 170.447.739
Banka Kredileri
7 212.810.960 156.261.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 17.869.552 14.186.146
Ticari Borçlar
10.202.356 5.589.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 ve 9 4.121.749 3.429.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.080.607 2.160.337
Diğer Borçlar
19.025.761 7.896.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 19.025.761 7.896.211
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 24.648.854 12.161.676
Kısa Vadeli Karşılıklar
959.747 446.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 959.747 446.604
ARA TOPLAM
285.517.230 196.541.836
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
285.517.230 196.541.836
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.396.727.200 1.813.638.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.396.727.200 1.813.638.955
Banka Kredileri
7 2.341.513.405 1.764.148.918
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 55.213.795 49.490.037
Ticari Borçlar
9.618.162 10.477.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 ve 9 9.618.162 10.477.760
Diğer Borçlar
275.187.340 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 ve 10 275.187.340 0
Türev Araçlar
0 9.264.188
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 0 9.264.188
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 52.250 52.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
588.853 359.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 588.853 359.111
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 654.926.548 479.749.576
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.337.100.353 2.313.541.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.622.617.583 2.510.083.676
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.125.866.472 4.293.282.878
Ödenmiş Sermaye
22 1.300.000.000 1.300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 317.344 317.344
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 199.602.687 199.602.687
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
53.748.727 53.748.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
736.857.117 274.639.686
Yabancı Para Çevrim Farkları
736.857.117 274.639.686
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.147 4.147
Yasal Yedekler
22 4.147 4.147
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.464.970.287 381.217.086
Net Dönem Karı veya Zararı
1.370.366.163 2.083.753.201
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
86.721.399 59.868.721
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.212.587.871 4.353.151.599
TOPLAM KAYNAKLAR
9.835.205.454 6.863.235.275
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 362.666.570 121.973.796 186.491.682 64.184.874
Satışların Maliyeti
23 -13.900.322 -9.859.255 -5.508.894 -3.412.206
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
348.766.248 112.114.541 180.982.788 60.772.668
BRÜT KAR (ZARAR)
348.766.248 112.114.541 180.982.788 60.772.668
Genel Yönetim Giderleri
24 -13.942.465 -8.347.253 -5.280.969 -2.813.731
Pazarlama Giderleri
0 -1.666 0 -555
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.405.968.597 4.506.539 514.706 394.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.110.344 -1.103.984 -809.700 -211.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.739.682.036 107.168.177 175.406.825 58.141.625
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 125.182.617 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
20 -3.121.106 -1.451.480
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.736.560.930 232.350.794 173.955.345 58.141.625
Finansman Gelirleri
27 279.443.547 104.036.337 92.677.829 20.694.560
Finansman Giderleri
28 -462.256.569 -279.700.345 -133.478.210 -56.077.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.553.747.908 56.686.786 133.154.964 22.758.899
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-159.420.195 21.053.338 -20.272.485 -2.385.699
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -2.058.267 -3.934.235 -1.240.372 -610.461
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -157.361.928 24.987.573 -19.032.113 -1.775.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.394.327.713 77.740.124 112.882.479 20.373.200
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.394.327.713 77.740.124 112.882.479 20.373.200
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.961.550 -2.075.437 2.212.960 233.073
Ana Ortaklık Payları
1.370.366.163 79.815.561 110.669.519 20.140.127
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 1,05000000 0,18000000 0,09000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 30 1,05000000 0,19000000 0,09000000 0,03000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
465.108.560 45.436.346 -11.502.727 8.076.024
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
465.108.560 45.436.346 -11.502.727 8.076.024
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
465.108.560 45.436.346 -11.502.727 8.076.024
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
465.108.560 45.436.346 -11.502.727 8.076.024
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.859.436.273 123.176.470 101.379.752 28.449.224
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.852.678 -1.705.212 2.088.829 373.835
Ana Ortaklık Payları
1.832.583.595 124.881.682 99.290.923 28.075.389
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074397
BIST