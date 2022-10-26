***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.946.994 9.996.116 590.947.065 -240.424.726 694.122.329 23.832.673 717.955.002Transferler-20.702.778 -219.721.948 240.424.726 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)45.066.121 79.815.561 124.881.682 -1.705.212 123.176.470Sermaye Arttırımı716.000.000 525.371.924 1.241.371.924 1.241.371.924Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)22 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548Dönem Sonu Bakiyeler900.000.000 317.344 0 0 600.689.503 53.748.727 71.013.115 4.147 381.217.086 79.815.561 2.086.805.483 22.127.461 2.108.932.944Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.300.000.000 317.344 0 0 199.602.687 53.748.727 274.639.686 4.147 381.217.086 2.083.753.201 4.293.282.878 59.868.721 4.353.151.599Transferler2.083.753.201 -2.083.753.201 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)462.217.431 1.370.366.163 1.832.583.594 26.852.678 1.859.436.272Dönem Sonu Bakiyeler1.300.000.000 317.344 0 0 199.602.687 53.748.727 736.857.117 4.147 2.464.970.287 1.370.366.163 6.125.866.472 86.721.399 6.212.587.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI191.414.432 48.597.798Dönem Karı (Zararı)1.394.327.713 77.740.124Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-998.731.181 23.517.021Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 1.703.343 2.462.970Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler218.634 35.524Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler794.123 116.350Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 794.123 116.350Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler26 0 -125.182.617Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 ve 28 136.589.492 98.514.207Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler372.588.057 124.531.112Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.673.166.131 -55.907.187Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -1.401.814.227 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 -271.351.904 -55.907.187Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler20 3.121.106 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 159.420.195 -21.053.338İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-209.061.166 -49.793.299Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-130.821.077 -36.453.676Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.352.448 -10.007.735Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -379.632.644 11.171Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.753.152 2.266.634Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler276.571.400 -24.575.556İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.715.555 18.965.863Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları186.535.366 51.463.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -51.238 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)4.930.304 -2.866.048YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.232.174 -507.388.637İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları3 0 -506.051.343Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 ve 13 -28.319 -738.832Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.203.855 -598.462FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-216.250.303 493.952.692Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 1.005.461.461İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.429.548Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 0 26.429.548Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -97.554.111 -476.295.514Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -14.798.168 -9.918.665Ödenen Faiz7 -106.291.437 -92.826.970Alınan Faiz2.393.413 1.126.040Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 39.976.792YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.068.045 35.161.853NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.068.045 35.161.853DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 61.792.628 9.887.825DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 34.724.583 45.049.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 34.723.708 61.790.068Finansal Yatırımlar6 22.112.106 17.217.528Ticari Alacaklar181.462.627 50.803.979İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 ve 9 4.651.215 7.193.452İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 176.811.412 43.610.527Diğer Alacaklar2.886.777 2.956.079İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 2.886.777 2.956.079Türev Araçlar42.695.090 29.454.539Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 42.695.090 29.454.539Stoklar14 286.993 254.932Peşin Ödenmiş Giderler19 7.846.753 2.001.292Diğer Dönen Varlıklar21 16.204.789 29.801.145ARA TOPLAM308.218.843 194.279.562TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR308.218.843 194.279.562DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar138.675.651 121.205.212İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 138.675.651 121.205.212Türev Araçlar454.740.887 205.893.722Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 454.740.887 205.893.722Stoklar14 379.600.583 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar20 60.713.906 63.835.012Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 8.428.966.888 6.240.566.547Maddi Duran Varlıklar12 2.448.274 4.110.611Maddi Olmayan Duran Varlıklar70.154 82.841Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 70.154 82.841Peşin Ödenmiş Giderler19 7.221.548 10.227.477Ertelenmiş Vergi Varlığı29 51.161.862 12.688.704Diğer Duran Varlıklar21 3.386.858 10.345.587TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.526.986.611 6.668.955.713TOPLAM VARLIKLAR9.835.205.454 6.863.235.275KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları230.680.512 170.447.739İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları230.680.512 170.447.739Banka Kredileri7 212.810.960 156.261.593Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 17.869.552 14.186.146Ticari Borçlar10.202.356 5.589.606İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 ve 9 4.121.749 3.429.269İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 6.080.607 2.160.337Diğer Borçlar19.025.761 7.896.211İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 19.025.761 7.896.211Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 24.648.854 12.161.676Kısa Vadeli Karşılıklar959.747 446.604Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 959.747 446.604ARA TOPLAM285.517.230 196.541.836TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER285.517.230 196.541.836UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.396.727.200 1.813.638.955İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.396.727.200 1.813.638.955Banka Kredileri7 2.341.513.405 1.764.148.918Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 55.213.795 49.490.037Ticari Borçlar9.618.162 10.477.760İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 ve 9 9.618.162 10.477.760Diğer Borçlar275.187.340 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 ve 10 275.187.340 0Türev Araçlar0 9.264.188Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 0 9.264.188Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 52.250 52.250Uzun Vadeli Karşılıklar588.853 359.111Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 588.853 359.111Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 654.926.548 479.749.576TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.337.100.353 2.313.541.840TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.622.617.583 2.510.083.676ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.125.866.472 4.293.282.878Ödenmiş Sermaye22 1.300.000.000 1.300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 317.344 317.344Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 199.602.687 199.602.687Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi53.748.727 53.748.727Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)736.857.117 274.639.686Yabancı Para Çevrim Farkları736.857.117 274.639.686Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.147 4.147Yasal Yedekler22 4.147 4.147Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.464.970.287 381.217.086Net Dönem Karı veya Zararı1.370.366.163 2.083.753.201Kontrol Gücü Olmayan Paylar86.721.399 59.868.721TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.212.587.871 4.353.151.599TOPLAM KAYNAKLAR9.835.205.454 6.863.235.275Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 362.666.570 121.973.796 186.491.682 64.184.874Satışların Maliyeti23 -13.900.322 -9.859.255 -5.508.894 -3.412.206TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)348.766.248 112.114.541 180.982.788 60.772.668BRÜT KAR (ZARAR)348.766.248 112.114.541 180.982.788 60.772.668Genel Yönetim Giderleri24 -13.942.465 -8.347.253 -5.280.969 -2.813.731Pazarlama Giderleri0 -1.666 0 -555Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 1.405.968.597 4.506.539 514.706 394.406Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -1.110.344 -1.103.984 -809.700 -211.163ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.739.682.036 107.168.177 175.406.825 58.141.625Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 0 125.182.617 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar20 -3.121.106 -1.451.480FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.736.560.930 232.350.794 173.955.345 58.141.625Finansman Gelirleri27 279.443.547 104.036.337 92.677.829 20.694.560Finansman Giderleri28 -462.256.569 -279.700.345 -133.478.210 -56.077.286SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.553.747.908 56.686.786 133.154.964 22.758.899Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-159.420.195 21.053.338 -20.272.485 -2.385.699Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -2.058.267 -3.934.235 -1.240.372 -610.461Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -157.361.928 24.987.573 -19.032.113 -1.775.238SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.394.327.713 77.740.124 112.882.479 20.373.200DÖNEM KARI (ZARARI)1.394.327.713 77.740.124 112.882.479 20.373.200Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23.961.550 -2.075.437 2.212.960 233.073Ana Ortaklık Payları1.370.366.163 79.815.561 110.669.519 20.140.127Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 1,05000000 0,18000000 0,09000000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 30 1,05000000 0,19000000 0,09000000 0,03000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar465.108.560 45.436.346 -11.502.727 8.076.024Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları465.108.560 45.436.346 -11.502.727 8.076.024Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)465.108.560 45.436.346 -11.502.727 8.076.024DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)465.108.560 45.436.346 -11.502.727 8.076.024TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.859.436.273 123.176.470 101.379.752 28.449.224Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.852.678 -1.705.212 2.088.829 373.835Ana Ortaklık Payları1.832.583.595 124.881.682 99.290.923 28.075.389http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074397BIST