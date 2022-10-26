***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 18:11
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -241.747.303 -221.044.525 241.747.303 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.688.924 -67.688.924 -67.688.924
Sermaye Arttırımı
716.000.000 525.371.924 25.050.000 2.031 109.218.241 134.270.272 134.270.272
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000.000 317.344 0 0 625.739.503 6.178 69.185.822 -67.688.924 1.527.559.923 1.527.559.923
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.300.000.000 317.344 0 0 224.652.687 6.178 69.185.822 1.079.516.799 2.673.678.830 2.673.678.830
Transferler
1.079.516.799 -1.079.516.799 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
925.947.623 925.947.623 925.947.623
Dönem Sonu Bakiyeler
1.300.000.000 317.344 0 0 224.652.687 6.178 1.148.702.621 925.947.623 3.599.626.453 3.599.626.453
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.996.563 -1.198.133
Dönem Karı (Zararı)
925.947.623 -67.688.924
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-767.768.180 103.190.177
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 ve 22 1.703.343 972.838
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
96.217 12.928
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
549.813 116.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 549.813 116.351
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 ve 25 47.393.421 46.550.820
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
152.170.165 98.444.423
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-969.681.139 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -865.687.802 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -103.993.337 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 0 -42.907.183
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-98.195.650 -34.778.105
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.446.048 -32.457.970
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.683.365 -634.040
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-379.600.583
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.545.654 1.916.294
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
268.153.682 -7.941.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.468.280 4.339.386
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.983.793 723.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -51.238 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
6.064.008 -1.921.281
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.781.117 -552.550.911
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-450.000 -551.838.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 ve 12 -28.319 -91.877
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.302.798 -620.283
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.888.720 575.883.675
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 1.005.461.461
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.429.548
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.429.548
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -39.407.885 -408.259.526
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -7.761.882 -4.443.265
Ödenen Faiz
5 -44.045.117 -43.684.592
Alınan Faiz
326.164 380.049
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.673.274 22.134.631
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.673.274 22.134.631
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.343.833 6.810.749
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.670.559 28.945.380
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.669.684 45.341.273
Ticari Alacaklar
82.224.583 29.180.871
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 7 4.651.215 7.193.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 77.573.368 21.987.419
Diğer Alacaklar
2.794.338 2.794.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.794.338 2.794.338
Peşin Ödenmiş Giderler
18 6.116.059 1.057.515
Diğer Dönen Varlıklar
19 4.954.326 17.187.695
ARA TOPLAM
114.758.990 95.561.692
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.758.990 95.561.692
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
9 322.573.912 322.123.912
Ticari Alacaklar
174.367.665 161.876.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 7 174.367.665 161.876.961
Diğer Alacaklar
161.866 14.793.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 161.866 14.793.993
Türev Araçlar
98.823.999 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 98.823.999 0
Stoklar
13 379.600.583 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.812.755.855 2.941.512.905
Maddi Duran Varlıklar
11 2.423.025 4.085.362
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.652 46.339
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 33.652 46.339
Peşin Ödenmiş Giderler
18 894.587 3.713.799
Diğer Duran Varlıklar
19 0 7.474.243
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.791.635.144 3.455.627.514
TOPLAM VARLIKLAR
4.906.394.134 3.551.189.206
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
91.756.018 73.272.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
91.756.018 73.272.135
Banka Kredileri
5 83.942.261 64.632.858
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 7.813.757 8.639.277
Ticari Borçlar
9.952.958 5.547.706
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 7 4.121.749 3.429.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.831.209 2.118.437
Diğer Borçlar
318.419 4.690.114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 318.419 4.690.114
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 1.607.886 1.058.440
Kısa Vadeli Karşılıklar
401.144 132.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 401.144 132.311
ARA TOPLAM
104.036.425 84.700.706
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.036.425 84.700.706
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
917.284.651 776.751.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
917.284.651 776.751.211
Banka Kredileri
5 875.402.477 740.401.291
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 41.882.174 36.349.920
Ticari Borçlar
9.618.162 10.477.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 7 9.618.162 10.477.760
Diğer Borçlar
275.187.340 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 ve 8 275.187.340 0
Türev Araçlar
0 5.169.338
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 5.169.338
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 52.250 52.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
588.853 359.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 588.853 359.111
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.202.731.256 792.809.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.306.767.681 877.510.376
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.599.626.453 2.673.678.830
Ödenmiş Sermaye
20 1.300.000.000 1.300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 317.344 317.344
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 224.652.687 224.652.687
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.178 6.178
Yasal Yedekler
20 6.178 6.178
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.148.702.621 69.185.822
Net Dönem Karı veya Zararı
925.947.623 1.079.516.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.599.626.453 2.673.678.830
TOPLAM KAYNAKLAR
4.906.394.134 3.551.189.206
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 167.381.868 46.486.445 90.898.203 33.440.184
Satışların Maliyeti
21 -4.851.398 -2.935.751 -1.728.657 -1.841.265
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
162.530.470 43.550.694 89.169.546 31.598.919
BRÜT KAR (ZARAR)
162.530.470 43.550.694 89.169.546 31.598.919
Genel Yönetim Giderleri
22 -7.226.826 -4.212.583 -2.721.362 -1.508.935
Pazarlama Giderleri
0 -1.666 0 -555
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 865.810.367 85.653 7.309 85.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -861.112 -838.838 -728.678 -97.435
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.020.252.899 38.583.260 85.726.815 30.077.647
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.020.252.899 38.583.260 85.726.815 30.077.647
Finansman Gelirleri
24 117.010.241 23.195.973 44.885.394 19.967.068
Finansman Giderleri
25 -211.315.517 -172.375.340 -63.962.429 -22.361.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
925.947.623 -110.596.107 66.649.780 27.683.713
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 42.907.183 0 -321.218
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -321.218 0 -321.218
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 0 43.228.401 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
925.947.623 -67.688.924 66.649.780 27.362.495
DÖNEM KARI (ZARARI)
925.947.623 -67.688.924 66.649.780 27.362.495
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
925.947.623 -67.688.924 66.649.780 27.362.495
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,71000000 -0,15000000 0,05000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,71000000 -0,15000000 0,05000000 0,04000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
925.947.623 -67.688.924 66.649.780 27.362.495
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
925.947.623 -67.688.924 66.649.780 27.362.495
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074399
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