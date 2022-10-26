***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -241.747.303 -221.044.525 241.747.303 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-67.688.924 -67.688.924 -67.688.924Sermaye Arttırımı716.000.000 525.371.924 25.050.000 2.031 109.218.241 134.270.272 134.270.272Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548Dönem Sonu Bakiyeler900.000.000 317.344 0 0 625.739.503 6.178 69.185.822 -67.688.924 1.527.559.923 1.527.559.923Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.300.000.000 317.344 0 0 224.652.687 6.178 69.185.822 1.079.516.799 2.673.678.830 2.673.678.830Transferler1.079.516.799 -1.079.516.799 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)925.947.623 925.947.623 925.947.623Dönem Sonu Bakiyeler1.300.000.000 317.344 0 0 224.652.687 6.178 1.148.702.621 925.947.623 3.599.626.453 3.599.626.453Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.996.563 -1.198.133Dönem Karı (Zararı)925.947.623 -67.688.924Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-767.768.180 103.190.177Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 ve 22 1.703.343 972.838Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler96.217 12.928Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler549.813 116.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 549.813 116.351Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 ve 25 47.393.421 46.550.820Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler152.170.165 98.444.423Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-969.681.139 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -865.687.802 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 -103.993.337 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 0 -42.907.183İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-98.195.650 -34.778.105Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.446.048 -32.457.970Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.683.365 -634.040Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-379.600.583Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.545.654 1.916.294Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler268.153.682 -7.941.775İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.468.280 4.339.386Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları59.983.793 723.148Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -51.238 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)6.064.008 -1.921.281YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.781.117 -552.550.911İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-450.000 -551.838.751Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 ve 12 -28.319 -91.877Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.302.798 -620.283FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-90.888.720 575.883.675Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 1.005.461.461İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.429.548Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.429.548Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -39.407.885 -408.259.526Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -7.761.882 -4.443.265Ödenen Faiz5 -44.045.117 -43.684.592Alınan Faiz326.164 380.049YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.673.274 22.134.631NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.673.274 22.134.631DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 45.343.833 6.810.749DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 18.670.559 28.945.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 18.669.684 45.341.273Ticari Alacaklar82.224.583 29.180.871İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 7 4.651.215 7.193.452İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 77.573.368 21.987.419Diğer Alacaklar2.794.338 2.794.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.794.338 2.794.338Peşin Ödenmiş Giderler18 6.116.059 1.057.515Diğer Dönen Varlıklar19 4.954.326 17.187.695ARA TOPLAM114.758.990 95.561.692TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR114.758.990 95.561.692DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 322.573.912 322.123.912Ticari Alacaklar174.367.665 161.876.961İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 7 174.367.665 161.876.961Diğer Alacaklar161.866 14.793.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 161.866 14.793.993Türev Araçlar98.823.999 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 98.823.999 0Stoklar13 379.600.583 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 3.812.755.855 2.941.512.905Maddi Duran Varlıklar11 2.423.025 4.085.362Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.652 46.339Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 33.652 46.339Peşin Ödenmiş Giderler18 894.587 3.713.799Diğer Duran Varlıklar19 0 7.474.243TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.791.635.144 3.455.627.514TOPLAM VARLIKLAR4.906.394.134 3.551.189.206KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları91.756.018 73.272.135İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları91.756.018 73.272.135Banka Kredileri5 83.942.261 64.632.858Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 7.813.757 8.639.277Ticari Borçlar9.952.958 5.547.706İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 ve 7 4.121.749 3.429.269İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.831.209 2.118.437Diğer Borçlar318.419 4.690.114İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 318.419 4.690.114Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 1.607.886 1.058.440Kısa Vadeli Karşılıklar401.144 132.311Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 401.144 132.311ARA TOPLAM104.036.425 84.700.706TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER104.036.425 84.700.706UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar917.284.651 776.751.211İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar917.284.651 776.751.211Banka Kredileri5 875.402.477 740.401.291Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 41.882.174 36.349.920Ticari Borçlar9.618.162 10.477.760İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 ve 7 9.618.162 10.477.760Diğer Borçlar275.187.340 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 ve 8 275.187.340 0Türev Araçlar0 5.169.338Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 0 5.169.338Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 52.250 52.250Uzun Vadeli Karşılıklar588.853 359.111Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 588.853 359.111TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.202.731.256 792.809.670TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.306.767.681 877.510.376ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.599.626.453 2.673.678.830Ödenmiş Sermaye20 1.300.000.000 1.300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları20 317.344 317.344Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 224.652.687 224.652.687Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.178 6.178Yasal Yedekler20 6.178 6.178Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.148.702.621 69.185.822Net Dönem Karı veya Zararı925.947.623 1.079.516.799TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.599.626.453 2.673.678.830TOPLAM KAYNAKLAR4.906.394.134 3.551.189.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 167.381.868 46.486.445 90.898.203 33.440.184Satışların Maliyeti21 -4.851.398 -2.935.751 -1.728.657 -1.841.265TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)162.530.470 43.550.694 89.169.546 31.598.919BRÜT KAR (ZARAR)162.530.470 43.550.694 89.169.546 31.598.919Genel Yönetim Giderleri22 -7.226.826 -4.212.583 -2.721.362 -1.508.935Pazarlama Giderleri0 -1.666 0 -555Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 865.810.367 85.653 7.309 85.653Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -861.112 -838.838 -728.678 -97.435ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.020.252.899 38.583.260 85.726.815 30.077.647FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.020.252.899 38.583.260 85.726.815 30.077.647Finansman Gelirleri24 117.010.241 23.195.973 44.885.394 19.967.068Finansman Giderleri25 -211.315.517 -172.375.340 -63.962.429 -22.361.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)925.947.623 -110.596.107 66.649.780 27.683.713Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 42.907.183 0 -321.218Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 -321.218 0 -321.218Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 0 43.228.401 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)925.947.623 -67.688.924 66.649.780 27.362.495DÖNEM KARI (ZARARI)925.947.623 -67.688.924 66.649.780 27.362.495Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları925.947.623 -67.688.924 66.649.780 27.362.495Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,71000000 -0,15000000 0,05000000 0,04000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,71000000 -0,15000000 0,05000000 0,04000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)925.947.623 -67.688.924 66.649.780 27.362.495Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları925.947.623 -67.688.924 66.649.780 27.362.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074399BIST