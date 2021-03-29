***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul BilgilendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.03.2021Genel Kurul Tarihi 21.04.2021Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun sonuç kısmının okunması, okundu sayılması.4 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması.5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması6 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların sonuç kısmının okunması, okundu sayılması.7 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun ayrı ayrı onaya sunulması.9 - Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı doğrultusunda, 2020 yılında dağıtılabilir kar oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması.10 - Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti.12 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.13 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 22.01.2021 tarih ve 2021/3 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde bulunan oteller için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 22.01.2021 tarih ve 2021/3 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2021 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına suYönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 2021/9 sayılı Kararı uyarınca 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.17 - Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması.18 - COVID-19 salgın hastalığının Şirkete etkileri ve bu etkilerin hafifletilmesi amacıyla alınan tedbirler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.19 - Rusya'daki yatırımların (şirketlerin) sahibi olan ve tek pay sahibi Şirketimizin bağlı ortaklığı Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. ("Akfen GT") olan Hollanda şirketlerinin tasfiyesi ve böylece Akfen GT'nin Rusya'daki şirketlerin doğrudan ortağı haline gelmesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.20 - Şirket portföyünde bulunan İbis ve Novotel'lerin işletmecisi konumunda olan Accor SA (Tamaris Turizm A.Ş.) ile yapılmış olan sözleşmelerdeki değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.21 - Şirketimizin, Credit Europe Bank N.V., Credit Europe Bank Ltd Rusya ve Fibabanka A.Ş.'den kullanmış olduğu kredinin COVID-19 pandemi döneminden sonra yapılandırılması süreci hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.22 - Şirketimiz tarafından ihraç edilmiş olan paya dönüştürülebilir tahvilin (PDT) sermaye artışı yapılması suretiyle paya dönüştürülerek itfası işlemi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi23 - Son yapılan finansal duran varlık alımları, sermaye artışı, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 16.maddesi uyarınca SPK tarafından tanınan muafiyet ve bağlı ortaklığımız Masanda Turizm Yatırımları A.Ş. ile, ilişkili taraf Akfen Turizm Yatırımları İşletmecilik A.Ş. arasında varlık alımından önce yapılmış olan sözleşme hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.24 - Gündemde yer alan işlemlerin Şirketin finansal tablolarına olası etkileri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.25 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.26 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.27 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.28 - Dilek ve görüşler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 OGK Toplanti Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2 2020 OGK Bilgilendirme Dokümani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2020 OGK Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 2020 OGK Kar Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 2020 OGK Vekaletname Ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2021 tarihinde saat 13:00'de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921494BIST