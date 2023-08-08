***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
08.08.2023 18:27
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Akfen GYO A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Akfen GYO A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
24.04.2023
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde bulunan ve sermayemizin %2,31'ine tekabül eden 30.000.000 adet geri alınan pay, 08.08.2023 tarihinde, 5,25 - 5,33 TL fiyat aralığından (ortalama 5,2534 TL) satılmış olup Şirketimizde geri alınmış pay kalmamıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
AKFGY 08/08/2023 30.000.000 % 2,31 5,2534 % 0 54.018.722,83 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182291
BIST