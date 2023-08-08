***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkAkfen GYO A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkAkfen GYO A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi24.04.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde bulunan ve sermayemizin %2,31'ine tekabül eden 30.000.000 adet geri alınan pay, 08.08.2023 tarihinde, 5,25 - 5,33 TL fiyat aralığından (ortalama 5,2534 TL) satılmış olup Şirketimizde geri alınmış pay kalmamıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarAKFGY 08/08/2023 30.000.000 % 2,31 5,2534 % 0 54.018.722,83 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182291BIST