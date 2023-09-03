***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
03.09.2023 23:11
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi %100 bağlı ortaklığımız Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ile yapılacak birleşme işlemlerinin sonlandırılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.07.2023 tarih ve 2023/21 ve 31.07.2023 tarih ve 2023/23 sayılı kararları ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Şirketimiz ile birleşmesine karar verilen Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Fıratcan")'nin özel amaçlı şirket olarak kalmasının, Fıratcan'ı daha fazla ve daha farklı ticari işlemlerde değerlendirmeye açık tutacak olması, olası stratejik ortaklar ile işbirliğini kolaylaştırıcı bir unsur olması, işletme şirketi ihtiyacı yaratmayabileceğinden ve yatırımı devam etmekte olduğundan bu aşamada birleşme işleminin yapılmamasına karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Birleşme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191144
BIST
'
18:058.056
En Düşük
|Değişim
|: 1,75%
|| 138,19
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
18:0526,7028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0111
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7200
|
26,7257
En Düşük
26,5050
18:0528,8194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0137
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
28,8194
En Düşük
28,2072
18:051.657,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.657,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.667,13
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|59,40
|3.687.016.637
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|233.716.840
|% 10,00
|
|EUPWR
|218,90
|4.229.818.051
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|858.879.782
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.093.522.699
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.549.604.479
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|483.829.930
|% -9,95
|
|TDGYO
|10,74
|82.632.791
|% -8,98
|
|EMNIS
|57,00
|2.234.612
|% -8,29
|
|INVEO
|43,34
|288.310.854
|% -7,79
|
|THYAO
|254,00
|11.604.889.435
|% 3,67
|
|KOZAL
|28,72
|10.668.129.140
|% 0,91
|
|ASTOR
|141,80
|7.706.049.810
|% -1,53
|
|ISCTR
|21,36
|6.731.710.286
|% 1,42
|
|TUPRS
|142,70
|6.454.616.831
|% 1,13
|
|EKGYO
|8,84
|4.419.024.330
|% 2,91
|
|KOZAL
|28,72
|10.668.129.140
|% 0,91
|
|ISCTR
|21,36
|6.731.710.286
|% 1,42
|
|YKBNK
|16,10
|3.607.852.417
|% 1,26
|
|IHLAS
|1,12
|174.636.018
|% 2,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5949
|26,6510
|% -0,15
|
|Euro
|28,5959
|28,9194
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,3581
|33,5254
|% -0,42
|
|Frank
|29,8922
|30,0723
|% -0,41
|
|Riyal
|7,0319
|7,0671
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|0,68
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|-7,84
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.432
|-3,00
|
|Tam
|11.010
|11.147
|53,00
|
|Yarım
|5.522
|5.595
|27,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.798
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,63
|-0,14
|
|B. Petrol
|88,99
|88,99
|2,16
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59SRVGY
Yüzde 6.78 oranında artışla 322.90 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 684 adet işlem
-
17:58ATLAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 754, 784 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 03 artarak (% 1.53 ) 8, 540
-
17:57XU100
Endeks 8, 040 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 134, 089.00 milyon TL de
-
17:57PRKAB
Yüzde 7.51 oranında artışla 37.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 841, 994 adet işlem