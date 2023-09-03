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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

03.09.2023 23:11
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi %100 bağlı ortaklığımız Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ile yapılacak birleşme işlemlerinin sonlandırılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.07.2023 tarih ve 2023/21 ve 31.07.2023 tarih ve 2023/23 sayılı kararları ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Şirketimiz ile birleşmesine karar verilen Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Fıratcan")'nin özel amaçlı şirket olarak kalmasının, Fıratcan'ı daha fazla ve daha farklı ticari işlemlerde değerlendirmeye açık tutacak olması, olası stratejik ortaklar ile işbirliğini kolaylaştırıcı bir unsur olması, işletme şirketi ihtiyacı yaratmayabileceğinden ve yatırımı devam etmekte olduğundan bu aşamada birleşme işleminin yapılmamasına karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Birleşme





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191144


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