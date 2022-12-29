***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29/12/2022 tarihli Kararı'na istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliği'nin 10.Maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor ekte sunulmaktadır.Ayrıca, Tebliğin 9.madddesinin 6. fıkrasında belirtilen bilgi ve dökümanlar ekli rapor ile finansal duran varlık edinimi konulu bir önceki açıklamamızda ve ekinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091137BIST