***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
29.12.2022 14:48
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29/12/2022 tarihli Kararı'na istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliği'nin 10.Maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor ekte sunulmaktadır.
Ayrıca, Tebliğin 9.madddesinin 6. fıkrasında belirtilen bilgi ve dökümanlar ekli rapor ile finansal duran varlık edinimi konulu bir önceki açıklamamızda ve ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091137
BIST
15:475.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 86,33
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
15:4718,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
15:4719,9812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1246
|Açılış
|: 20,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
15:471.087,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.087,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler15:45
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|823.848.087
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.904.756
|% 9,97
|
|PRKME
|24,28
|27.617.619
|% 9,96
|
|ARSAN
|12,70
|56.495.483
|% 9,96
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|PLTUR
|16,03
|1.203.253.400
|% -7,66
|
|ULUFA
|11,82
|96.342.374
|% -7,66
|
|KOZAL
|560,30
|6.050.313.713
|% -6,10
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|560,30
|6.050.313.713
|% -6,10
|
|THYAO
|141,50
|4.340.079.102
|% 1,00
|
|ENKAI
|34,14
|3.733.855.096
|% 7,09
|
|PETKM
|19,71
|3.005.929.925
|% 3,52
|
|SISE
|42,44
|2.916.440.299
|% 1,82
|
|EKGYO
|8,40
|2.559.779.830
|% 2,94
|
|YKBNK
|11,92
|1.960.663.615
|% 2,85
|
|PETKM
|19,71
|3.005.929.925
|% 3,52
|
|KRDMD
|18,14
|2.499.054.816
|% 3,36
|
|TSKB
|4,32
|533.330.422
|% 1,41
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7173
|18,7224
|% 0,06
|
|Euro
|19,9587
|19,9763
|% 0,60
|
|Sterlin
|22,4399
|22,5525
|% 0,09
|
|Frank
|20,1542
|20,2756
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9621
|4,9870
|% 0,00
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,55
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,58
|
|Cumhuriyet
|7.314
|7.424
|17,00
|
|Tam
|7.351
|7.404
|14,00
|
|Yarım
|3.560
|3.618
|0,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,21
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|-1,02
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 13 artarak (% 1.44 ) 4, 793
-
15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, RYGYO, TERA, DIRIT, RYSAS, BRMEN, ARCLK, SAMAT, CELHA, ARSAN
-
15:59
DOGUB, BRKO, ARCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:59
SUMAS, ULUFA, MEDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:59
Bu seansda işlem gören 265 hisse senedinden 216 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 41 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 8 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem