***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
23.08.2023 10:01
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 22.08.2023 tarihli kararına istinaden Şirketimizin 6.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.600.000.000 TL (%200 oranında) bedelli artırılarak 3.900.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı için 23.08.2023 tarihinde SPK'ya başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188521
BIST
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13:327.787
En Düşük
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|: 0,20%
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|Açılış
|: 7.820
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
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1.669,11
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler13:32
|KENT
|532,50
|9.841.665
|% 10,00
|
|TETMT
|1.422,40
|17.697.501
|% 10,00
|
|BYDNR
|27,94
|1.808.696
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.253.887.303
|% 10,00
|
|EYGYO
|30,80
|107.973.001
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|105.024.709
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|30.300.273
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,05
|957.700
|% -8,18
|
|EKIZ
|33,78
|2.286.512
|% -7,35
|
|PKART
|39,46
|48.150.279
|% -6,32
|
|ASTOR
|131,10
|5.456.302.722
|% 2,26
|
|TUPRS
|134,30
|5.385.873.247
|% -3,38
|
|EREGL
|45,46
|4.809.014.523
|% 1,97
|
|THYAO
|249,70
|4.209.211.527
|% -2,04
|
|EKGYO
|9,24
|3.443.983.353
|% 3,82
|
|EKGYO
|9,24
|3.443.983.353
|% 3,82
|
|KATMR
|2,13
|293.252.318
|% 6,50
|
|YKBNK
|15,51
|1.886.901.163
|% 0,32
|
|TTKOM
|25,26
|2.683.149.500
|% 5,96
|
|EREGL
|45,46
|4.809.014.523
|% 1,97
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1993
|27,2303
|% 0,17
|
|Euro
|29,4522
|29,4710
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,2771
|34,4490
|% -0,64
|
|Frank
|30,7560
|30,9413
|% 0,05
|
|Riyal
|7,2366
|7,2729
|% 0,20
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|4,89
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|6,90
|
|Cumhuriyet
|11.465
|11.638
|47,00
|
|Tam
|11.226
|11.309
|-10,00
|
|Yarım
|5.630
|5.672
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.807
|2.836
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|20,73
|20,75
|0,29
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|-1,00
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