***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
12.10.2023 07:55
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 6.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.600.000.000 TL (%200,00 oranında) artırılarak 3.900.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin bedelli sermaye artırımı için 23.08.2023 tarihinde SPK'ya başvurulan izahnamenin güncel versiyonu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204737
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|USDTR
|2.615,50
|50.361.197
|% 0,00
|
|ZELOT
|98,42
|315.759
|% 0,00
|
|ZGOLD
|185,00
|46.293.906
|% 0,00
|
|ZPBDL
|133,15
|177.647.143
|% 0,00
|
|SNICA
|37,98
|121.473.831
|% 0,00
|
|USDTR
|2.615,50
|50.361.197
|% 0,00
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|Z30EA
|117,15
|376.388
|% 0,00
|
|Z30KE
|100,20
|296.057
|% 0,00
|
|Z30KP
|127,30
|912.281
|% 0,00
|
|ZELOT
|98,42
|315.759
|% 0,00
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% 0,00
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% 0,00
|
|ENERY
|156,30
|3.068.522.097
|% 0,00
|
|KONTR
|307,10
|2.940.698.502
|% 0,00
|
|ASTOR
|125,00
|2.258.078.958
|% 0,00
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,53
|94.663.879
|% 0,00
|
|FORMT
|3,75
|181.289.944
|% 0,00
|
|QUAGR
|6,50
|279.186.412
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,41
|100.940.299
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7468
|27,7529
|% 0,33
|
|Euro
|29,5671
|29,5839
|% 0,56
|
|Sterlin
|34,0855
|34,2565
|% 0,30
|
|Frank
|30,7208
|30,9058
|% 0,50
|
|Riyal
|7,3761
|7,4131
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|7,40
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|9,01
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.386
|11.483
|32,00
|
|Yarım
|5.711
|5.764
|17,00
|
|Çeyrek
|2.847
|2.882
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,24
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,80
|0,18
|
|B. Petrol
|85,35
|85,35
|-0,47
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