***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulumuzun Kayıtlı Sermaye Tavanı ile İlgili Yetki Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 24.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.09.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.09.2020Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanı muhafaza edilerek, Yönetim Kurulumuzun Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili yetki sürelerinin, 2020-2024 yılları arası 5 yıl süreyle uzatılması hususunda Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.09.2020 tarihinde onaylanmıştır.Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesine ilişkin tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, 11.09.2020 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İzin yazısı.pdfEK: 2 Esas Sozlesme Tadil Tasarisi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873156BIST