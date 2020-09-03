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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.09.2020 16:55
GÜNCEL HABERLER



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulumuzun Kayıtlı Sermaye Tavanı ile İlgili Yetki Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 24.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.09.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.09.2020

Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı muhafaza edilerek, Yönetim Kurulumuzun Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili yetki sürelerinin, 2020-2024 yılları arası 5 yıl süreyle uzatılması hususunda Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.09.2020 tarihinde onaylanmıştır.
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesine ilişkin tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, 11.09.2020 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İzin yazısı.pdf
EK: 2 Esas Sozlesme Tadil Tasarisi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873156


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